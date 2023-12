Przegląd prasy 2.12.2023 Włocławek. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Włocławka

Nie żyje Jan Polak. Był nie tylko dyrektorem Teatru Impresaryjnego im. Włodzimierza Gniazdowskiego we Włocławku, ale także aktorem i reżyserem wielu przedstawień.

W piątek 1 grudnia 2023 roku Urząd Miasta w Biuletynie Informacji Publicznej opublikował listę wnioskodawców o najem 142 mieszkań przy ul. Celulozowej we Włocławku.

Oficjalne otwarcie lodowiska u zbiegu ulic Wysokiej i Szpitalnej we Włocławku nastąpi 5 grudnia. Jednak już w piątek (1.12.2023) można było wybrać się na pierwszą w sezonie 2023/2024 ślizgawkę. Zobaczcie zdjęcia z pierwszych godzin po otwarciu obiektu.

Wiemy, co będzie się działo w najbliższym odcinku "Rolnik szuka żony". Zobaczcie romantyczne zdjęcia! Przed nami przedostatni odcinek 10. edycji programu. Nasi bohaterowie wybrali się na randki. We dwoje romantyczne chwile spędzili: Waldemar z Ewą, Darek z Nicolą, Jakub z Anią i Artur z Sarą. Zobaczcie, jak zachowywali się rolnicy na tych niezwykłych spotkaniach. Mamy zdjęcia!

Fotorelacja z imprezy Andrzejkowej w klubie Rozkosz przy ul. Starodębskiej 3 we Włocławku. To była ostatnio impreza w listopadzie 2023. Zobaczcie zdjęcia z ostatniej soboty oraz galerię z innych listopadowych weekendów w RozkoszClub.

W dniach 28 i 29 listopada 2023 roku w Hali Widowiskowo-Sportowej OSiR gościło miasteczko edukacyjne Bezpieczna Kraina. Energa-Operator zapoznał uczniów klas trzecich ze szkół podstawowych Włocławka z zasadami bezpiecznego obchodzenia się z energią elektryczną, poprawnego korzystania z urządzeń elektrycznych, uczenia właściwych zachowań w pobliżu infrastruktury elektroenergetycznej. Zobaczcie zdjęcia z środowych zajęć, w których wzięły udział m.in. dzieci z Szkoły Podstawowej nr 10 we Włocławku.

Co będzie się działo w Twoim miłosnym życiu w najbliższym czasie? Zapytaliśmy o to Wróżkę Romę i okazuje się, że całkiem sporo. Szczegóły sprawdź w naszej galerii.

Od piątku, 1 grudnia 2023 roku czynny jest tunel prowadzący z dworca PKP przy ulicy Okrzei we Włocławku do ulicy Węglowej. To duże ułatwienie nie tylko dla pasażerów kolei, ale i innych mieszkańców Włocławka. Zobaczcie zdjęcia.

Poznaliśmy nowe Polska Miss i Polska Miss Nastolatek 2023! Uroczyste gale odbyły się w Terminal Event Center we Wrocławiu. Było o co walczyć, ponieważ łączna pula nagród w obu konkursach przekroczyła ponad 200 000 złotych.