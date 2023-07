Przegląd prasy 20.07.2023 Włocławek. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Włocławka

Zobacz, co gwiazdy szykują dla Ciebie! Sprawdź horoskop na czwartek 20 lipca 2023. Dowiedz się co Cię czeka. Zapytaliśmy o to Wróżkę Romę i okazuje się, że całkiem sporo.

Indyjska pranajama to technika: Tak brzmiało pytanie w kolejnym odcinku (nr 639) programu TVN "Milionerzy" (sezon 13). Jaka jest prawidłowa odpowiedź? Szczegóły poniżej

Mała Asia z Włocławka w czerwcu 2023 roku straciła rodziców i brata w wypadku na Węgrzech. Ona, jako jedyna, przeżyła tragiczny wypadek. Dziewczynka trafiła pod opiekę rodziny we Włocławku. Obecnie mieszka z dziadkami, ale rodzina podjęła decyzję, że Asią zajmie się ciocia ze swoją rodziną. By wesprzeć rodzinę w utrzymaniu osieroconej dziewczynki i zapewnić jej opiekę psychologiczną, utworzono kolejną internetową zbiórkę.

W piątek, 7 lipca 2023 roku Sejm uchwalił nowelizację ustawy o wychowywaniu dzieci w kształcie zaproponowanym przez rząd, tym samym została przyjęta waloryzacja rządowego programu "500 Plus" do 800 zł miesięcznie. W środę (19 lipca) na Starym Rynku we Włocławku została zorganizowana konferencja prasowa dotyczących rządowego programu Rodzina 800+. Zobacz zdjęcia z konferencji.

Na osiedlu Kazimierza Wielkiego we Włocławku powstać ma miejska stacja, która oferować ma tańsze paliwo. W planach jest też myjnia bezdotykowa. Budową zajmie się spółka PGK „Saniko”. Ogłosiła już przetarg na to zadanie. Szuka firmy, która najpierw sporządzi dokumentację projektową, a następnie zajmie się budową obiektu. Będzie miała na to niecałe dwa lata od czasu zawarcia umowy.