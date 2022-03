Przegląd prasy 2.03.2022 Włocławek. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Włocławka

Włocławscy policjanci zwracają się o pomoc w identyfikacji osób, których wizerunek publikujemy. Każdy kto ich rozpoznaje lub może mieć wiedzę co do okoliczności uszkodzenia samochodu osobowego bmw w wyniku działania ognia przy ulicy Krasińskiego we Włocławku proszony jest o kontakt osobisty lub telefoniczny z policjantami z komendy miejskiej.

Pod znakiem koncertów przebiegały imprezy w Face Club. W 2021 roku w klubie przy Solnej we Włocławku wystąpili Stachursky, Zenek Martyniuk i After Party. Także koncert zaplanowano podczas pierwszej imprezy w 2022 roku podczas drugich urodzin klubu.