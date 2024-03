Przegląd prasy 21.03.2024 Włocławek. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Włocławka

Do pożaru budynku znajdującego się w bliskim sąsiedztwie garaży przy ulicy Dziewińskiej, a Broniewskiego we Włocławku doszło w środę wieczorem, 20 marca 2024 roku. Zobaczcie zdjęcia.

Palma Festiwal to nie tylko muzyczne wydarzenie roku w Włocławku, ale także wyjątkowa okazja, by zobaczyć na żywo wielkie osobowości muzyczne. Dyrektorem artystycznym festiwalu jest Adam Palma, włocławski muzyk o międzynarodowej renomie, który zaprasza na scenę zarówno polskie jak i światowe gwiazdy. Wśród nich znajdziemy Jose Torresa, Jana Borysewicza oraz Leszek Kułakowski Trio, co gwarantuje niezapomniane wrażenia i różnorodność muzyczną.