Przegląd prasy 21.10.2023 Włocławek. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Włocławka

📢 Włocławek na zdjęciach nawet sprzed stu lat. Tak wyglądało miasto - archiwalne zdjęcia Te interesujące fotografie pomogą przybliżyć nieco, jak dawniej wyglądało nasze miasto. Na tych zdjęciach widać jak zmieniło się miasto. Tak wygląda Włocławek na archiwalnych zdjęciach Narodowego Archiwum Cyfrowego prezentuje się niezwykle ciekawie. 📢 Oto 10 najpiękniejszych i najciekawszych zamków w Kujawsko-Pomorskiem według National Geographic Najpiękniejsze i najciekawsze zamki w Kujawsko-Pomorskiem według National Geographic? Gdzie je znaleźć? Podpowiadamy! Województwo kujawsko-pomorskie pełne jest historycznych obiektów pamiętających początki państwa polskiego. Do dziś możemy zwiedza zamki i ruiny zamków, które wybudowano tu w XIII, XIV i XV wieku. National Geographic pokusił się o wybranie 10 najpiękniejszych i najciekawszych zamków w Kujawsko-Pomorskiem. Zobaczcie, jakie warownie znalazły się na tej liście.

📢 Horoskop dzienny na sobotę 21 października 2023. Co Cię dziś spotka? Horoskop zodiakalny wróżki Romy Zobacz, co gwiazdy szykują dla Ciebie! Sprawdź horoskop na sobotę 21 października 2023. Dowiedz się co Cię czeka. Zapytaliśmy o to Wróżkę Romę i okazuje się, że całkiem sporo.

📢 Na dworcu PKP we Włocławku rozpoczęła się przebudowa peronu nr 2. Tyle czasu będą trwały prace Na dworcu PKP we Włocławku przebudowano już peron nr 1. W drugiej połowie października 2023 przystąpiono do przebudowy peronu nr 2, a także wydłużenia peronu nr 1 do 300 metrów. Zakończenie prac planowane jest na połowę 2024 roku. Dzięki inwestycji, podróżni zyskają wyższy peron, co ułatwi wsiadanie do pociągów. Na dworcu PKP wciąż trwają też prace w przejściu podziemnym.

📢 Tak wyglądają nowe tablice informacyjne na Bulwarach we Włocławku. Zdjęcia Wreszcie są! Stare tablice informacyjne zostały wreszcie zastąpione przez nowe. Na placu pomiędzy Bulwarami a ulicą Zamczą mieszkańcy i turyści oglądać mogą barwne tablice ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi walorów Włocławka. 📢 Inauguracja roku akademickiego 2023/2024 Włocławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Zdjęcia W piątek, 20 października, w sali konferencyjnej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ulicy Ogniowej we Włocławku zainaugurowano 19. rok działalności Włocławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Zobaczcie zdjęcia z rozpoczęcia nowego roku akademickiego.

📢 Sprawdź co Cię czeka w najbliższym tygodniu - Horoskop. Wróżka Roma przepowiada Co będzie się działo w Twoim życiu w najbliższym czasie? Zapytaliśmy o to Wróżkę Romę i okazuje się, że całkiem sporo. Szczegóły sprawdź w naszej galerii. 📢 Przystojni mężczyźni w Venus Planet na imprezach w październiku 2023. Zobaczcie zdjęcia Zobaczcie zdjęcia przystojnych mężczyzn, którzy pojawili się w październiku 2023 roku w klubie Venus Planet w Konecku. 📢 Tak było na spotkaniu prezydenta Włocławka z mieszkańcami Michelina. Zdjęcia, wideo Ruszają spotkania prezydenta Włocławka z mieszkańcami. Pierwsze spotkanie zorganizowane zostało na osiedlu Michelin, 19 października 2023 roku. W trakcie spotkania rozmawiano o realizowanych na osiedlu inwestycjach, o planach na przyszłość, a także codziennych problemach mieszkańców. Zobaczcie zdjęcia z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 przy ul. Szkolnej 13.

📢 Wyniki, strzelcy 13. kolejki 4. ligi kujawsko-pomorskiej - sezon 2023/24 [21/22 października] Obsada sędziowska meczów 13. kolejki 4. ligi kujawsko-pomorskiej. Wyniki meczów w weekend podawać będziemy na żywo. 📢 Modne bo ekologiczne stripowanie bielizny pościelowej i stołowej, ręczników, a nawet ubrań to jeden z etapów Modne bo ekologiczne stripowanie bielizny pościelowej i stołowej ręczników, a nawet ubrań to jeden z etapów:

Tak brzmiało pytanie w kolejnym odcinku (nr 674) programu TVN "Milionerzy" (sezon 14). Jaka jest prawidłowa odpowiedź? Szczegóły poniżej

📢 Giuseppe Verdi i Richard Wagner: [Milionerzy TVN pytanie, odpowiedź] Giuseppe Verdi i Richard Wagner: Tak brzmiało pytanie w kolejnym odcinku (nr 674) programu TVN "Milionerzy" (sezon 14). Jaka jest prawidłowa odpowiedź? Szczegóły poniżej 📢 Przedstawiciel którego plemienia pojawia się w tytule tomu z cyklu Pięcioksiąg przygód Sokolego Oka Jamesa Coopera? Przedstawiciel którego plemienia pojawia się w tytule drugiego i najbardziej znanego tomu z cyklu Pięcioksiąg przygód Sokolego Oka Jamesa Coopera. Tak brzmiało pytanie w kolejnym odcinku (nr 674) programu TVN "Milionerzy" (sezon 14). Jaka jest prawidłowa odpowiedź? Szczegóły poniżej

📢 Armia którego państwa oprócz Niemiec i ZSRR zaatakowała Polskę we wrześniu 1939 roku? [Milionerzy TVN pytanie, odpowiedź] Armia którego państwa oprócz Niemiec i ZSRR zaatakowała Polskę we wrześniu 1939 roku?

Tak brzmiało pytanie w kolejnym odcinku (nr 674) programu TVN "Milionerzy" (sezon 14). Jaka jest prawidłowa odpowiedź? Szczegóły poniżej 📢 Tak żyje Michał Probierz - selekcjoner reprezentacji Polski w piłce nożnej. Zobacz zdjęcia Michał Probierz - selekcjoner reprezentacji Polski w piłce nożnej rzadko dzieli się swoim życiem prywatnym. Jest ojcem i dziadkiem, gra w golfa, lubi czytać. Zobacz w galerii jak żyje selekcjoner.

