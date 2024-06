Przegląd prasy 25.06.2024 Włocławek. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Włocławka

W późnych godzinach wieczornych doszło do tragicznego zdarzenia na moście im. Marszałka Rydza-Śmigłego w Włocławku. Motocyklista zderzył się z samochodem osobowym, a następnie uderzył w słup. Niestety, w wyniku odniesionych obrażeń zmarł na miejscu. Na miejscu zdarzenia pojawiły się m.in. dwa zastępy straży pożarnej, które zabezpieczały teren i udzielały pomocy. Szczegóły poniedziałkowego wypadku we Włocławku.

W dniach 21-23 czerwca 2024 roku, na terenie Włocławka i okolic doszło do jednego wypadku drogowego oraz 10 kolizji. Policjanci z KMP Włocławek zatrzymali pięciu nietrzeźwych kierujących oraz dwóch, którzy przekroczyli prędkość w obszarze zabudowanym. Bezpieczeństwo na drodze pozostaje kluczowym elementem działań mundurowych, którzy apelują o rozwagę i przestrzeganie przepisów. Podsumowanie pierwszego wakacyjnego weekendu na włocławskich drogach - szczegóły.

Można już kąpać się w letnich basenach we Włocławku. W 2024 roku baseny pod chmurką czynne będą do końca wakacji. Nad bezpieczeństwem kąpiących się, czuwają ratownicy WOPR. Sprawdziliśmy ile w tym roku kosztują bilety na letnie baseny i w jakich godzinach są czynne.

W piątek 21 czerwca 2024 roku w ramach 48. Dni Radziejowa przy restauracji Arkadia, nad sąsiadującym stawem odbyła się Słowiańska Noc Kupały. To była rekonstrukcja obrzędu połączona z koncertem muzyki średniowiecznej. Zobaczcie zdjęcia.

Niedziela - to ostatni dzień Dni Włocławka 2024. Podczas tegorocznych trzech dni na scenie w parku na Słodowie wystąpiło wiele gwiazd. Na zakończenie, na scenie we Włocławku, zagrał zespół Dżem, porywając do wspólnego śpiewania tłumy włocławian. Zobaczcie zdjęcia i wideo z koncertu.

Festiwal Tuningu w Targach Kielce to obowiązkowy punkt w kalendarzu wszystkich miłośników czterech kółek. Wydarzenie zajęło wszystkie hale wystawiennicze oraz teren zewnętrzny. Pod wrażeniem imprezy byli miłośnicy motoryzacji, którzy przyjechali tu z różnych stron Polski. Zobaczcie, jak było w niedzielę.