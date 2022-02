Przegląd prasy 27.02.2022 Włocławek. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Włocławka

W sobotę na dworcu PKP we Włocławku pożegnano czterech Ukraińców, którzy wracają do swojego kraju, by bronić swojej ojczyzny Zobaczcie zdjęcia.

Maturzyści z Zespołu Szkół Budowlanych we Włocławku bawili się w piątkową noc (25 lutego 2022 roku) w "Tawernie" w Brześciu Kujawskim. Bal rozpoczął się tradycyjnym polonezem. Zobaczcie zdjęcia ze studniówki maturzystów "Budowlanki".