Przegląd prasy 28.01.2024 Włocławek. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Włocławka

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników we Włocławku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Maturzyści Zespołu Szkół Chemicznych we Włocławku bawili się w sobotnią noc (27 stycznia 2024 roku) w "Riverside" przy ulicy Piwnej we Włocławku. Bal rozpoczął się tradycyjnym polonezem. Zobaczcie zdjęcia ze studniówki włocławskiego "Chemika".

W sobotnią noc (27 stycznia 2024 roku) maturzyści Zespołu Szkół Chemicznych we Włocławku, na 100 dni przed maturą, bawili się w "Riverside" przy ulicy Piwnej we Włocławku. Bal rozpoczął się tradycyjnym polonezem. Zobaczcie zdjęcia z ze studniówki włocławskiego "Chemika".

W sobotę, 27 stycznia 2024 roku, w Hali Mistrzów Anwil Włocławek zmierzył się z Tauron GTK Gliwice w ramach 19. kolejki Orlen Basket Ligi. Zobaczcie zdjęcia z meczu.

W restauracji "Jutrzenka" maturzyści z Liceum Ziemi Kujawskiej we Włocławku bawili się na studniówce 2024. Zobaczcie zdjęcia z balu studniówkowego LZK, który odbył się w sobotę, 27 stycznia 2024 roku w m. Wieniec Zdrój.

W sobotę (27 stycznia 2024 roku) po raz 180. alejkami parku na Słodowie pobiegli i pomaszerowali uczestnicy Parkrun we Włocławku. Tym razem jednak przebieżka była nietypowa i niezwykle barwna. Kilkudziesięciu biegaczy ubranych w kolorowe stroje przybyło do parku, by razem przebiec, potruchtać i przemaszerować wspierając w ten sposób - jak co roku - WOŚP. Zobacz zdjęcia z sobotniej imprezy.