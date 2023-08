Przegląd prasy 31.08.2023 Włocławek. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Włocławka

Pytania są banalne, więc wygram dziś milion to przykład zdania współrzędnie złożonego: Tak brzmiało pytanie w kolejnym odcinku (nr 616) programu TVN "Milionerzy" (sezon 13). Jaka jest prawidłowa odpowiedź? Szczegóły poniżej

Uraz w Anwilu Włocławek. Kamil Łączyński wypada na sześć tygodni. Dwa ciekawe nazwiska na rynku. Igor Wadowski na dziś jedynym rozgrywającym w Anwilu Włocławek, który jest zdolny do gry. Czy Przemysław Frasunkiewicz zdecyduje się na "transfer medyczny"? Sprawdzamy kto został do wzięcia na rynku.

Ma to łoś, jeleń, daniel i sarna Tak brzmiało pytanie w kolejnym odcinku (nr 616) programu TVN "Milionerzy" (sezon 13). Jaka jest prawidłowa odpowiedź? Szczegóły poniżej

W połowie roku 2023 sytuacja na włocławskim rynku pracy stabilna. Bezrobocie nie rośnie, nie ma zapowiedzi zwolnień grupowych, liczba ofert nie spada. Z końcem sierpnia w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włocławku pojawiły się kolejne oferty pracy również dla nauczycieli. Szczegóły w artykule.

Poranna kolizja drogowa we Włocławku. 64-latka kierująca samochodem marki Dacia ukarana została mandatem. Szczegóły zdarzenia, zdjęcia.

Zapytaliśmy Wróżkę Parisę o to, co będzie się działo w życiu znaków zodiaków w najbliższych dniach. Sprawdź w naszej galerii co wydarzy się w najbliższy weekend [1-3 września 2023]?

W piątek 1 września 2023 roku odbędzie się koncert pt.: “Koniec Lata”. Początek imprezy na Przystani OSiR przy ul. Piwnej 1a o godzinie 19.00. Centrum Kultury Browar B. przygotował sporą dawkę hip-hopu. Będą legendy, powroty i debiutanci. Będą także koszykarze Anwilu Włocławek. Szczegóły w artykule poniżej.

Włocławek jest jedną z siedmiu wskazanych lokalizacji dla małych elektrowni atomowych w Polsce. Niedawno Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wszczęła postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla projektu budowy reaktorów typu BWRX-300 we Włocławku. To postępowanie środowiskowe wszczęte zostało na wniosek spółki OSGE.