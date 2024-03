Przegląd prasy 6.03.2024 Włocławek. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Włocławka

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 5.03, we Włocławku. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „W słowie capstrzyk znajdziemy: [Milionerzy TVN pytanie, odpowiedź] ”?

Prasówka Włocławek 6.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 W słowie capstrzyk znajdziemy: [Milionerzy TVN pytanie, odpowiedź] W słowie capstrzyk znajdziemy: Tak brzmiało pytanie w kolejnym odcinku (nr 703) programu TVN "Milionerzy" (sezon 15). Jaka jest prawidłowa odpowiedź? Szczegóły poniżej

📢 Fotorewolwer Brandla był ponoć jedną z pierwszych konstrukcji do [Milionerzy TVN pytanie, odpowiedź] Fotorewolwer Brandla był ponoć jedną z pierwszych konstrukcji do: Tak brzmiało pytanie w kolejnym odcinku (nr 703) programu TVN "Milionerzy" (sezon 15). Jaka jest prawidłowa odpowiedź? Szczegóły poniżej 📢 Memiczny komentarz to sytuacji kiedy ktoś chce zrobić albo zrobił coś co uważane jest za niemożliwe lub lekkomyślne to: Memiczny komentarz to sytuacji kiedy ktoś chce zrobić albo zrobił coś co uważane jest za niemożliwe lub lekkomyślne to: Tak brzmiało pytanie w kolejnym odcinku (nr 703) programu TVN "Milionerzy" (sezon 15). Jaka jest prawidłowa odpowiedź? Szczegóły poniżej

Prasówka 6.03 Włocławek: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników we Włocławku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Obraz Matki Bożej Częstochowskiej dotarł do parafii Narodzenia NMP przy ul. Robotniczej we Włocławku. Zdjęcia, wideo We wtorek, 5 marca 2024 roku obraz Matki Bożej Częstochowskiej przywieziony został do kościoła parafialnego pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny i św. Jana Apostoła przy ulicy Robotniczej we Włocławku. Zobaczcie zdjęcia z powitania obrazu.

📢 Pożar domu w powiecie włocławskim. 6 zastępów Straży Pożarnej w akcji. Zdjęcia We wtorek 5 marca 2024 roku o godzinie 10:11 doszło do pożaru instalacji elektrycznej na poddaszu budynku jednorodzinnego w miejscowości Wistka Królewska w powiecie włocławskim. Szczegóły, zdjęcia.

📢 Awaria Facebooka i Messengera. Nie można się zalogować. Nie działa też Instagram [5.03.2024] Globalna awaria Messengera i Facebooka. 5 marca 2024 użytkownicy Messengera i Facebooka skarżą się, że nie można wysyłać, ani odczytywać wiadomości na popularnym portalu społecznościowym. Wygasła im bowiem sesja. Jak długo potrwa awaria Messengera i Facebooka? 📢 12. Wojewódzki Interdyscyplinarny Konkurs o Wielkich Polakach we Włocławku. Zdjęcia We wtorek (5 marca 2024 roku) w sali koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych przy ulicy Wiejskiej 29 we Włocławku podsumowano etap rejonowy 12. edycji Wojewódzkiego Interdyscyplinarnego Konkursu o Wielkich Polakach. Zobaczcie zdjęcia z tego wydarzenia.

📢 Śmierć ciężarnej kobiety we Włocławku. Trwają przesłuchania lekarzy i personelu medycznego Sprawę śmierci ciężarnej kobiety, do której doszło w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku, przejęła gdańska prokuratura. Śledztwo wciąż jest w toku – trwa m. in. oczekiwanie na wyniki sekcji zwłok i gromadzona jest dokumentacja medyczna. Przesłuchiwani są także lekarze i personel medyczny włocławskiej lecznicy. 📢 Protest rolników w Nowym Ciechocinku. Zablokowane skrzyżowanie i DK91. Zdjęcia, wideo Rolnicy z powiatu aleksandrowskiego znów wyjechali na drogi. Tym razem protest odbywa się na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 91 z drogą wojewódzką. Są duże utrudnienia. 📢 W Przemystce zorganizowano wojewódzki finał Olimpiady Młodych Producentów Rolnych. Zdjęcia W Zespole Szkół RCKU w Przemystce (powiat radziejowski) zorganizowano wojewódzki finał Olimpiady Młodych Producentów Rolnych. W rywalizacji uczestniczyło 71 uczniów ze szkół ponadpodstawowych z całego województwa kujawsko-pomorskiego. Finał wojewódzki wygrał Kacper Krzemiński z Technikum Rolniczego w Przemystce. Laureaci konkursu pojadą na finał krajowy.

📢 Wybory samorządowe 2024 Włocławek - konwencja Koalicji Obywatelskiej. Zdjęcia, lista kandydatów na radnych Koalicja Obywatelska we Włocławku przygotowała konwencję wyborczą w poniedziałek, 4 marca 2024 roku. W hotelu "Aleksander" obecni byli członkowie KO oraz sympatycy. Zobaczcie zdjęcia z konwencji wyborczej. 📢 Na odwrocie którego banknotu jest moneta? [Milionerzy TVN pytanie, odpowiedź] Na odwrocie którego banknotu jest moneta? Tak brzmiało pytanie w kolejnym odcinku (nr 702) programu TVN "Milionerzy" (sezon 15). Jaka jest prawidłowa odpowiedź? Szczegóły poniżej 📢 Powitanie obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w pw. św. Stanisława BM we Włocławku. Zdjęcia, wideo Trwa Nawiedzenie Matki Bożej w znaku Ikony Jasnogórskiej w diecezji włocławskie, które rozpoczęło się 22 kwietnia 2023 roku w Zduńskiej Woli, a zakończy 16 marca 2024 roku w bazylice katedralnej. Przez niemal rok Matka Boża odwiedzi wszystkie parafie. W poniedziałek (4 marca 2024 roku) cudowny obraz zawitał do parafii pw. św. Stanisława BM we Włocławku. Zobaczcie zdjęcia i wideo.

📢 Wybory samorządowe 2024 Włocławek - Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało kandydatów do Rady Miasta. Zobacz zdjęcia W poniedziałek, 4 marca 2024 roku szefowie Prawa i Sprawiedliwości we Włocławku zaprezentowali swoich kandydatów do Rady Miasta Włocławek oraz do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

