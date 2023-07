Przegląd prasy 6.07.2023 Włocławek. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Włocławka

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 5.07, we Włocławku. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tłumy na targowisku w Radziejowie. Zdjęcia, ceny z 5 lipca 2023”?

Prasówka Włocławek 6.07: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tłumy na targowisku w Radziejowie. Zdjęcia, ceny z 5 lipca 2023 W środę, 5 lipca na placu targowym przy ul. Brzeskiej w Radziejowie przy tropikalnej aurze odbył się tradycyjny cotygodniowy targ. Zdjęcia, ceny.

📢 Wołany do. Nazwę którego z prawniczych zawodów można przetłumaczyć jako "wołany do" [Milionerzy TVN pytanie, odpowiedź] Nazwę którego z prawniczych zawodów można przetłumaczyć jako "wołany do". Tak brzmiało pytanie w kolejnym odcinku (nr 631) programu TVN "Milionerzy" (sezon 13). Jaka jest prawidłowa odpowiedź? Szczegóły poniżej 📢 Tragiczny finał poszukiwań. Dryfujące zwłoki 45-latka w Wiśle we Włocławku Zgłoszenie o zaginiony 45-latku z powiatu lipnowskiego, do Komendy Miejskiej Policji we Włocławku, wpłynęło w niedzielę, dzień później ciało w Wiśle znaleźli ratownicy WOPR Włocławek i Policjanci Ogniwa Prewencji Na Wodach i Terenach Przywodnych KMP we Włocławku. Szczegóły akcji.

Prasówka 6.07 Włocławek: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników we Włocławku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wypadek pod Włocławkiem. Trzy osoby w szpitalu, w tym 6-letnia dziewczynka. Zdjęcia Do wypadku w powiecie włocławskim doszło w środę 5 lipca 2023 roku po godzinie 12. Szczegóły, zdjęcia

📢 Takie rzeczy oddają za darmo mieszkańcy Włocławka i okolic na OLX. Najnowsze oferty. Zdjęcia Mieszkańcy Włocławka i powiatu włocławskiego robią letnie porządki w swoich domach i mieszkaniach. Na portalu ogłoszeniowym OLX.pl wystawiają ubrania, książki, meble, zabawki, a także wiele innych rzeczy. Sporo z nich można dostać za darmo. Zobaczcie jakie rzeczy oddają mieszkańcy Włocławka i okolic. Sprawdźcie najnowsze oferty z lipca 2023 roku.

📢 Gdzie latem na niedzielny obiad we Włocławku? Top 11 - restauracji polecane przez internautów Takie pytanie zadaliśmy naszym internautom: Gdzie na niedzielny obiad we Włocławku? Oto 11 najlepszych restauracji na rodzinny obiad w niedzielę we Włocławku według tej sondy. To restauracje, bary i lokale bistro, w których możemy zjeść niemalże domowe obiady i to czasami w niskich cenach. Sprawdźcie, które restauracje wskazali nasi Czytelnicy jako ulubione i polecane.

📢 Takimi samochodami jeżdżą radni we Włocławku. Przejrzeliśmy oświadczenia majątkowe za 2022 rok [zdjęcia] Przyjrzeliśmy się oświadczeniom majątkowym włocławskich radnych VIII kadencji 2018-2023. W zestawieniu, poza zarobkami z 2022 roku, znalazły się także informacje o posiadanych nieruchomościach i autach. Sprawdźcie, jakimi samochodami jeżdżą radni z Włocławka. 📢 Terminarz rozgrywek 4. ligi kujawsko-pomorskiej - rudna jesienna, sezon 2023/24 Kujawsko-Pomorski Związek Piłki Nożnej w Bydgoszczy opublikował terminarz rozgrywek 4. ligi kujawsko-pomorskiej w sezonie 2023/24. Tak zagrają zespoły w rundzie jesiennej. 📢 Tomasz Sobolewski nowym I zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Radziejowie Na uroczystej zbiórce z okazji zmian kadrowych na wyższych stanowiskach służbowych kujawsko-pomorskiego Garnizonu Policji, powierzono obowiązki I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Radziejowie nadkomisarzowi Tomaszowi Sobolewskiemu. Dotychczasowy Zastępca, nadkomisarz Arkadiusz Zachwieja będzie pełnił obowiązki Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Inowrocławiu.

📢 Powitanie lata 2023 z kawiarnią obywatelską Śródmieście Cafe we Włocławku. Zdjęcia We wtorek. 4 lipca 2023, przed kawiarnią obywatelską "Śródmieście Cafe" najmłodsi przywitali lato 2023. Atrakcji oraz chętnych do zabawy nie brakowało. Zobaczcie zdjęcia z imprezy, zorganizowanej na ulicy 3 Maja we Włocławku.

📢 Kto tnie elektrokauterem? [Milionerzy TVN pytanie, odpowiedź] Kto tnie elektrokauterem? Tak brzmiało pytanie w kolejnym odcinku (nr 630) programu TVN "Milionerzy" (sezon 13). Jaka jest prawidłowa odpowiedź? Szczegóły poniżej 📢 Wódz to był wielkiej mocy i sławy - tak Mickiewicz wychwalał bohaterstwo [Milionerzy TVN pytanie, odpowiedź] Wódz to był wielkiej mocy i sławy - tak Mickiewicz wychwalał bohaterstwo:

Tak brzmiało pytanie w kolejnym odcinku (nr 630) programu TVN "Milionerzy" (sezon 13). Jaka jest prawidłowa odpowiedź? Szczegóły poniżej

📢 49-latek BMW nie wyrobił na zakręcie i uderzył w słup oświetleniowy we Włocławku. Miał ponad 3 promile - zdjęcia Do zdarzenia drogowego na osiedlu Kazimierza Wielkiego we Włocławku doszło we wtorek 4 lipca 2023 roku około godziny 12. Szczegóły, zdjęcia.

ZOBACZ KONIECZNIE Najdziwniejsze festiwale świata, które przyciągają turystów

iPolitycznie - Jaki będzie udział MSZ w rocznicy Wołynia?