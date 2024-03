Przegląd prasy 8.03.2024 Włocławek. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Włocławka

Trwa Nawiedzenie Matki Bożej w znaku Ikony Jasnogórskiej w diecezji włocławskie. Rozpoczęło się ono 22 kwietnia 2023 roku w Zduńskiej Woli, a zakończy 16 marca 2024 roku w bazylice katedralnej. Przez niemal rok Matka Boża odwiedzi wszystkie parafie. W czwartek, 7 marca 2024 roku, cudowny obraz zawitał do parafii pw. Ducha Świętego w Michelinie we Włocławku. Zobaczcie zdjęcia i wideo.

W Szkole Podstawowej Zespołu Szkół Akademickich we Włocławku zorganizowano w czwartek, 7 marca 2024 roku Drzwi Otwarte. Motywem przewodnim imprezy była Akademia Pana Kleksa. Zobaczcie, jak przebiegało to wydarzenie.

Symulator dachowania, przejażdżki zabytkowymi samochodami, nauką jazdy, występ szkolnej orkiestry i koła teatralnego oraz rozgrywki na sali gimnastycznej - tak było w czwartek (7 marca 2024 roku) w Zespole Szkół Samochodowych we Włocławku. Do liceum przy ulicy Leśnej 1A, przybyli nie tylko uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych, ale także ich rodzice i opiekunowie. Zobaczcie zdjęcia z Dnia Otwartego we włocławskiej Samochodówce.