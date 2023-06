Przegląd prasy 8.06.2023 Włocławek. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Włocławka

Policjanci z Włocławka zatrzymali 37-latka, u którego znaleźli kilkaset gramów łącznie amfetaminy i marihuany. Mężczyzna usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków, za co grozi mu kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Włocławianin trafił pod policyjny dozór.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników we Włocławku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Miernik wartości pokarmowej pasz, używany też do zapotrzebowania bydła na pożywienie to: Tak brzmiało pytanie w kolejnym odcinku (nr 615) programu TVN "Milionerzy" (sezon 13). Jaka jest prawidłowa odpowiedź? Szczegóły poniżej

Uroczysta sesja Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbyła się w środę, 7 czerwca w ogrodach przedstawicielstwa Urzędu Marszałkowskiego we Włocławku. Sesję poprzedziła msza święta koncelebrowana w bazylice katedralnej Wniebowzięcia NMP we Włocławku w intencji mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. Zobaczcie zdjęcia.

Jan Paweł II odwiedził diecezję włocławską dwukrotnie. W 1991 roku, 6 czerwca, spotkał się ze środowiskiem nauczycieli i wychowawców w katedrze włocławskiej. Odwiedził też Wyższe Seminarium Duchowne we Włocławku, nocował w Domu Biskupim. Następnego dnia przewodniczył Mszy św. na lotnisku w Kruszynie. Podczas drugiej wizyty w diecezji włocławskiej w 1999 roku Jan Paweł II z kolei odwiedził sanktuarium w Licheniu, gdzie poświęcił monumentalną bazylikę Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski. W 2023 roku mija 32 rocznica wizyty papieża-Polaka we Włocławku. Zobaczcie zdjęcia.

Wojska rosyjskie zniszczyły zaporę na Dnieprze i woda zalała niżej położone miejscowości. Co by się stało, gdyby terroryści wysadzili w powietrze zaporę włocławską? Taki scenariusz w dobie wojny za naszą wschodnią granicą i wpadających w naszą przestrzeń powietrzną rosyjskich rakiet trzeba brać pod uwagę.

Magdalena Różczka opowiadała zgromadzonym we wtorek w sali Teatru Impresayjnego we Włocławku o swoich doświadczeniach w pracy z dziećmi. To był tylko jeden z akcentów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, który obchodzono we Włocławku. Zobaczcie zdjęcia ze spotkania.