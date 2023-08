Przegląd prasy 9.08.2023 Włocławek. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Włocławka

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 8.08, we Włocławku. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Zdjęcia z kolejnego spaceru z psami po Bulwarach we Włocławku. Wideo”?

Prasówka Włocławek 9.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Zdjęcia z kolejnego spaceru z psami po Bulwarach we Włocławku. Wideo W niedzielę na włocławskich Bulwarach spotkaliśmy wolontariuszy ze Schroniska dla Zwierząt we Włocławku spacerujących z kilkoma psami. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Znaleziono portfel z pieniędzmi we Włocławku. Policja szuka właściciela Komenda Miejska Policji we Włocławku poszukuje właściciela portfela z zawartością pieniędzy, który odnaleziony został w czwartek 3 sierpnia 2023 roku przy ul. Komunalnej we Włocławku. 📢 Sprawdź co Cię czeka w najbliższym miesiącu – Horoskop. Wróżka Roma przepowiada Osoby spod wielu znaków zodiaku czeka sporo zmian. Podpowiadamy co i jak, żeby nie zostać totalnie zaskoczonym. Jaka będzie pogoda można dowiedzieć się z prognoz, ale co czeka nas w życiu? Zapytaliśmy o to Wróżkę Romę i okazuje się, że całkiem sporo. Sprawdź w naszej galerii, co będzie w Twoim życiu w sierpniu 2023.

Prasówka 9.08 Włocławek: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników we Włocławku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Horoskop miłosny. Sprawdź co Cię czeka w najbliższym miesiącu. Wróżka Roma przepowiada Sprawdź horoskop miłosny na sierpień. Dowiedz się czy czeka się wreszcie związek, randka czy może nawet rozstanie? Co czeka Cię w sierpniu? Zapytaliśmy o to Wróżkę Romę i okazuje się, że całkiem sporo. Zobacz, co gwiazdy szykują dla Ciebie w miłości!

📢 Najpopularniejsze nazwiska w powiecie włocławskim. TOP 30 Czy zastanawialiście się nad tym, jakie nazwisko jest najpopularniejsze w powiecie włocławskim? Przygotowaliśmy dla Was listę 30. najpopularniejszych nazwisk w powiecie włocławskim. 📢 Inauguracja Mistrzostw Europy FAI Modeli Latających na Uwięzi 2023 w Kruszynie pod Włocławkiem. Zdjęcia, wideo W poniedziałek po południu na lotnisku Aeroklubu Włocławskiego w Kruszynie, gmina Włocławek zainaugurowano uroczyście Mistrzostwa Europy FAI Modeli Latających 2023 na Uwięzi dla Seniorów i Juniorów. Uroczystości z przemarszem reprezentacji towarzyszyły pokazy lotnicze i występ taneczny. Zobaczcie zdjęcia z imprezy. 📢 Jak prawidłowo odmienia się nazwa Włoszczowa? [Milionerzy TVN pytanie, odpowiedź] Jak prawidłowo odmienia się nazwa Włoszczowa? Tak brzmiało pytanie w kolejnym odcinku (nr 606) programu TVN "Milionerzy" (sezon 13). Jaka jest prawidłowa odpowiedź? Szczegóły poniżej

