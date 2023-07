Przegląd prasy Włocławek 1.07.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj we Włocławku

We Włocławku trwa 32. Finał Turnieju Poezji Śpiewanej. Do grona finalistów zakwalifikowało się 20 wykonawców z całej Polski. W piątek odbyły się dwa koncerty konkursowe. W sobotę, 1 lipca, o godz. 20 rozpocznie się "Dobry Koncert" składający się z koncertu laureatów 32. Finału Turnieju Poezji Śpiewanej i koncertu Anny Marii Jopek z Robertem Kubiszynem. Zobaczcie zdjęcia z koncertów konkursowych.

W piątek w Teatrze Impresaryjnym we Włocławku odbyła się gala "Fajansowa Róża", która wpisuje się w obchody 150-lecia istnienia fajansu we Włocławku. Zobaczcie zdjęcia z wydarzenia.

Prasówka 1.07 Włocławek: pozostałe wydarzenia

Na boiskach OSiR we Włocławku zakończono w piątek Turniej Kadr Wojewódzkich 2023 o Puchar im. Kazimierza Deyny - finał B. Zobaczcie zdjęcia z piątku. Poznajcie zwycięzców.

W czwartek, 29 czerwca 2023 roku, w Browarze B. we Włocławku uzdolnieni, młodzi ludzie ćwiczyli głosy przed finałem. We Włocławku odbywa się bowiem 32. edycja Finału Turnieju Poezji Śpiewanej 2023. Zobacz na zdjęciach, jak przebiegają przygotowania do koncertu.