Przegląd prasy Włocławek 1.09.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj we Włocławku

W związku z budową trasy średnicowej od czerwca skrzyżowanie Kaliska - Broniewskiego - Prusa we Włocławku zostało zamknięte dla ruchu. Od 1 września 2023 roku pojedziemy już nowym rondem na ulicy Kaliskiej, to jednak nie koniec prac na tym skrzyżowaniu. Zobaczcie zdjęcia z budowy, poznajcie szczegóły.

Przy ul. 3 Maja 18 we Włocławku powstaje Centrum Aktywizacji i Przedsiębiorczości. Będzie działał tam m. in. bank pracy, punkt doradztwa prawno-zawodowego i kawiarnia obywatelska. Nowy obiekt będzie gotowy jeszcze w 2023 roku. Zobaczcie zdjęcia z placu budowy.

W Polsce rejestrowane są kolejne przypadki legionellozy. Niestety, zakażenia bakterią przyczyniły się do zgonów. Chorobę wywołują bakterie występujące w wodzie, które namnażają w temperaturze 20-50 stopni Celsjusza. Sanepid wydał komunikat w związku z wystąpieniem przypadków legionellozy. Władze Włocławka natomiast zapewniają, że wyniki badań wody przeprowadzone są regularnie i obecnie nie ma powodów do niepokoju.

Andre i Poparzeni Kawą Trzy będą głównymi gwiazdami Powiatowo-Gminno-Parafialnych Dożynek, które w drugą niedzielę września 2023 roku odbędą się przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Grabkowie. Podajemy godzinowy program imprezy.

"Drogówka“ z Komendy Miejskiej Policji we Włocławku przed powrotem do szkół uczniów sprawdziła, czy oznakowanie przy placówkach oświatowych jest prawidłowe. Działania prowadzono są co roku w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły“ w celu ochrony najmłodszych uczestników ruchu drogowego.

Ma to łoś, jeleń, daniel i sarna Tak brzmiało pytanie w kolejnym odcinku (nr 616) programu TVN "Milionerzy" (sezon 13). Jaka jest prawidłowa odpowiedź? Szczegóły poniżej