Przegląd prasy Włocławek 10.06.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj we Włocławku

W sobotę, 8 czerwca 2024 roku Salonu Ćwiczeń Siłowych "Olimp" we Włocławku obchodził swoje 25 urodziny. Zobaczcie zdjęcia i wideo z uroczystości.

W drugą niedzielę czerwca (9.06.2024) na Pchli Targ we Włocławku przy alei Kazimierza Wielkiego nie brakowało kupujących i sprzedających, którzy od samego rana przybywali na "Pchełkę". Popularny bazar i tym razem przyciągnął kupujących oraz sprzedających nie tylko z Włocławka i ościennych powiatów. Dużo było stanowisk z kwiatami i krzewami, odzieżą, butami, meblami do domu i ogrodu, niemiecką chemią, narzędziami oraz tak zwanymi starociami. Zobaczcie zdjęcia z Pchlego Targu.

W niedzielę, 9 czerwca 2024 roku odbyły się wybory do Parlamentu Europejskiego. Zobaczcie na zdjęciach, jak przebiegało głosowanie w lokalach Obwodowej Komisji Wyborczej nr 24 i 25 we Włocławku.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników we Włocławku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Zakończyło się głosowanie w wyborach do europarlamentu 2024 w Kujawsko-Pomorskiem. Według sondażu exit poll dla TVP w naszym regionie wygrała Koalicja Obywatelska.

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. W niedzielę, 9 czerwca w Polsce odbyły się wybory do europarlamentu. Polacy wybierali 53 europosłów na kolejną pięcioletnią kadencję. Lokale wyborcze zostały otwarte punktualnie o godz. 7:00 a głosowanie zakończyło się o godz. 21:00. Jaka była frekwencja w Kujawsko-Pomorskiem? Sprawdź dane dotyczące frekwencji w poszczególnych powiatach naszego województwa.

W niedzielę, 9 czerwca 2024 roku w Polsce odbywał się wybory do europarlamentu. Polacy wybierali 53 europosłów na pięcioletnią kadencję. Lokale wyborcze były otwarte w godzinach 7-21. Zobaczcie zdjęcia z wyborów do Parlamentu Europejskiego 2024 w Radziejowie.

W niedzielę, 9 czerwca 2024, w miejscowości Bronieweko, tuż obok restauracji K-2, odbył się wyjątkowy event motoryzacyjny - Wrak Race. Impreza zorganizowana przez Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie miała na celu wsparcie ucznia tej placówki, który zmaga się z chorobą. Ponad 60 kierowców stanęło do rywalizacji, a dodatkowo zorganizowano licytacje darów od darczyńców. Wszystko to, by pomóc Tobiaszowi Adamkiewiczowi. Zobaczcie zdjęcia.

Zobacz, co gwiazdy szykują dla Ciebie! Sprawdź horoskop na najbliższe dni czerwca 2024. Dowiedz się co Cię czeka. Zapytaliśmy o to Wróżkę Romę i okazuje się, że całkiem sporo.