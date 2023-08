Przegląd prasy Włocławek 10.08.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj we Włocławku

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej rozpoczęło dostawy miału węglowego na kolejny sezon grzewczy. Prezes MPEC Andrzej Walczak zapewnia: - Nie ma obaw, by zabrakło nam węgla. Jednocześnie spółka oczekuje na decyzję Urzędu Regulacji Energetyki odnośnie do nowej taryfy na kolejny rok. Jedno jest pewne - będzie taniej! Od początku sierpnia docierają do miejskiej ciepłowni dostawy, będą one docierać sukcesywnie przez kolejne miesiące tak aby zapewnić odpowiednie zapasy na okres zimowy. W tym tygodniu planowane są dwie dostawy drogą kolejową po ok. 30 wagony każdy ze składów.