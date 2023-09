Przegląd prasy Włocławek 10.09.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj we Włocławku

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników we Włocławku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

W akcję Narodowe Czytanie Włocławek włącza się od samego początku, czyli od roku 2012. W sobotę, 9 czerwca jedną z włocławskich akcji zorganizowano przed budynkiem Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku przy ulicy Nowomiejskiej.

W sobotę podczas Miasteczka Zdrowia 2023 we Włocławku kibice Anwilu Włocławek mieli okazję spotkać się, zrobić pamiątkowe zdjęcia oraz dostać autograf od zawodników obecnego sezonu 2023/24. Zobaczcie zdjęcia

W sobotę 9 września również we Włocławku zorganizowane zostało Narodowe Czytanie 2023. Lekturą dwunastej edycji tego wydarzenia była powieść Elizy Orzeszkowej pt. "Nad Niemnem". Zobaczcie zdjęcia z Placu Wolności.

We Włocławku funkcjonują dwa miejskie targowiska oraz niedzielny pchli targ. Jedno z nich znajduje się przy ul. Związków Zawodowych drugie przy ul. Kaliskiej we Włocławku. Obydwa chętnie odwiedzane przez kupujących, szczególnie w dniach targowych. Jednak największy ruch panuje tu niezmiennie w soboty. W piękną wrześniową sobotę (9.09.2023) odwiedziliśmy targowisko miejskie przy ulicy Kaliskiej we Włocławku. Zobaczcie zdjęcia z targu.

