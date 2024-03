Przegląd prasy Włocławek 11.03.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj we Włocławku

W niedzielę (10 marca 2024 roku) Hala Mistrzów we Włocławku wypełniona była do ostatniego miejsca. Od godziny 16.30 trwał Powiatowy Dzień Kobiet 2024 we Włocławku. Na scenie pojawili się m.in. Alicja Majewska, Monika Borzym, Anna Sokołowska - Alabrudzińska, Kuba Badach, Krzysztof Kiljański, Włodzimierz Korcz i Kayah. Zobaczcie zdjęcia z koncertu "Wodecki Twist".

Na koncercie "Wodecki Twist" zorganizowanym z okazji Powiatowego Dnia Kobiet 2024 Hala Mistrzów we Włocławku wypełniona było do ostatniego miejsca. Zobaczcie zdjęcia z koncertu, podczas którego piosenki Zbigniewa Wodeckiego zaśpiewały gwiazdy polskiej estrady.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników we Włocławku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

W ciepłą niedzielę, 10 marca, Pchli Targ we Włocławku przy alei Kazimierza Wielkiego we Włocławku nie brakowało klientów, nie brakowało też sprzedających. Sprzyjająca aura zachęciła mieszkańców Włocławka i okolic, by tłumnie przybyli na to popularne targowisko. Od samego rana na bazar przybywali poszukiwacze i amatorzy świątecznych dekoracji, wiosennych kwiatów i krzewów, rzeczy używanych, odzieży i butów z nowych kolekcji, tanich warzyw, mebli do domu i ogrodu, niemieckiej chemii oraz rowerów. Zobaczcie zdjęcia z Pchlego Targu.

W Dobrem, odbył się niezwykły festiwal folklorystyczny, który zgromadził miłośników tradycyjnej kultury i muzyki.