Przegląd prasy Włocławek 11.09.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj we Włocławku

W niedzielę 10 września 2023 roku we Włocławku zorganizowany został Piknik Rewitalizacyjny. Było dużo atrakcji dla całych rodzin, a także okazja do rozmów o rewitalizacji w Śródmieściu. Zobaczcie zdjęcia z placu Wolności i ul. 3 Maja.

W niedzielę, 10 września 2023 roku aura wyjątkowo dopisała podczas Pchlego Targu we Włocławku przy alei Kazimierza Wielkiego. W gorące niedzielne przedpołudnie wielu mieszkańców Włocławka i regionu wybrało się na popularną "pchełkę", by poszukać czegoś dla siebie. Zobaczcie zdjęcia.

Do wypadku na drodze krajowej nr 91 w miejscowości Michalin doszło 9 września przed północą. Na miejscu zderzyły się dwa pojazdy audi.

W drugą sobotę września 2023 w Czerniewicach w gminie Choceń zorganizowana została impreza Zakończenie lata 2023. Zobaczcie na zdjęciach, jakie atrakcje przygotowali organizatorzy i jak bawili się nie tylko najmłodsi uczestnicy wydarzenia.

Jak przygotowane są bloki we włocławskich spółdzielniach mieszkaniowych do zimy? Na jakim etapie są docieplenia? Jak się okazuje, budynki w największych spółdzielniach są docieplone, ale niektóre wymagają dodatkowych prac.