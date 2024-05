Przegląd prasy Włocławek 12.05.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj we Włocławku

W ciepłą i słoneczną sobotę, 11 maja 2024 roku na popularnym targowisku przy ulicy Związków Zawodowych we Włocławku ruch był duży. Na straganach jak zawsze królowały tanie warzywa i owoce, pojawiły się pierwsze krajowe truskawki, ziemniaki i nowalijki. Można też było kupić kwiaty i sadzonki, elegancką odzież z tegorocznych kolekcji, buty, ale nie tylko. Zobaczcie zdjęcia z targowiska.

W meczu numer cztery w ćwierćfinale Anwil Włocławek nie miał nic do powiedzenia i przegrał 18 punktami. Teraz będzie musiał rozpędzoną PGE Spójnię zatrzymać w piątym meczu we własnej hali.

Przygotowaliśmy dla Was listę 50. najpopularniejszych nazwisk we Włocławku. Czy zastanawialiście się nad tym, jakie nazwisko jest najpopularniejsze we Włocławku?