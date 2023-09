Przegląd prasy Włocławek 12.09.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj we Włocławku

Kantarek to obszar między okiem a dziobem u ptaka, a kantorek to miejsce, w którym w "Dziadach" Mickiewicza: Tak brzmiało pytanie w kolejnym odcinku (nr 651) programu TVN "Milionerzy" (sezon 14). Jaka jest prawidłowa odpowiedź? Szczegóły poniżej

W poniedziałek, 11 września 2023 roku, około godziny 9:30 straż pożarna została rozdysponowana do wycieku z cysterny, zaparkowanej na parkingu przy ulicy Toruńskiej we Włocławku. Na miejsce przybyło 6 zastępów straży pożarnej. Zdjęcia

Niedzielny wypadek na Płockiej we Włocławku, w piątek na tej samej ulicy doszło do kolizji trzech aut. Podczas zakończonego weekendu (8-10.09.2023) na drogach Włocławka i powiatu włocławskiego policjanci z KMP Włocławek w sumie odnotowali 17 zdarzeń drogowych. Poniżej szczegóły.

Modne paznokcie na wrzesień to propozycja manicure, który nie tylko ozdobi dłoń, ale także przegoni jesienną chandrę! Bo przecież pięknie zrobione pazurki poprawią humor każdej kobiecie. A co będzie na topie w tym czasie? Koniecznie zobacz!

W niedzielę, 10 września przed świetlicą wiejską w Czołówku w gminie Radziejów odbyły się Dożynki Gminno-Parafialne 2023, których gospodarzami były dwa sołectwa Czołówek i Kolonia Wąsewo. Zobaczcie zdjęcia.

We wrześniu 2023 roku kujawsko-pomorscy ratownicy wodni otrzymali nowoczesny sprzęt służący do akcji poszukiwawczych i ratowniczych. Nowe urządzenia trafiły także do WOPR-u we Włocławku. Włocławscy ratownicy wodni wzbogacili się m. in. o sonary do poszukiwań podwodnych i dron z kamerą termowizyjną.

Kończy się sezon dożynkowy w powiecie włocławskim. W niedziele przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Grabkowie odbyły się dożynki powiatu włocławskiego i gminy Kowal. Zobaczcie zdjęcia z imprezy.