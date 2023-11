Przegląd prasy Włocławek 12.11.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj we Włocławku

We Włocławku działa nie tylko jedna grupa morsów. Członkowie włocławskiej grupy "Morsy Bez Forsy" w sobotę, 11 listopada 2023 roku, spotkali się nad jeziorem Łuba, by ubrani w barwy narodowe wspólną kąpielą uczcić Święto Niepodległości. Zobaczcie zdjęcia z morsowania.

W sobotę 11 listopada 2023 roku z okazji Święta Niepodległości 2023 w Browarze B. we Włocławku odbył się XII Festiwal Piosenki Ojczyźnianej. W koncercie uczestniczyli wokaliści śpiewający piosenki patriotyczne. Wystąpił również Robert Janowski z zespołem, który wrócił do Włocławka po 14 latach. Zobaczcie zdjęcia, wideo.

W sobotę (11.11. 2023 roku) na jeziorze Czarnym we Włocławku spotkali się członkowie stowarzyszenia Morsy Kujawskie Włocławek. Do jeziora Czarnego wskoczyło kilkudziesięciu uczestników ubranych w kostiumy w barwach narodowych i jak zawsze dobre humory. Zobaczcie zdjęcia z tej imprezy.

W sobotę 11 listopada 2023 roku z okazji Święta Niepodległości 2023 we włocławskim parku Łokietka odbyło się „Ognisko Patriotyzmu”. Organizatorem tego wydarzenia była Szkoła Podstawowa nr 14 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we Włocławku. Zobaczcie zdjęcia

Do tragicznego w skutkach wypadku drogowego doszło na DW-265 w gminie Baruchowo. Ze wstępnych ustaleń mundurowych wynika, że kierujący samochodem vw potrącił 45-latka, który przechodził w miejscu nieoświetlonym przez jezdnię poza obszarem zabudowanym. Mężczyzna poniósł śmierć na miejscu. Okoliczności zdarzenia wyjaśni śledztwo.

W sobotę na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji przy Leśnej we Włocławku rozegrano mecz Lider Włocławek - Chemik Moderator Bydgoszcz. Zobaczcie zdjęcia ze spotkania.

W sobotę, 11 listopada na boisku ze sztuczną nawierzchnią Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Kazimierza Górskiego we Włocławku rozegrano mecz Kujawiak Instalnova Kruszyn - Unia Gniewkowo. Zobaczcie zdjęcia ze spotkania 14. kolejki 5. ligi kujawsko-pomorskiej.

Narodowe Święto Niepodległości obchodzimy 11 listopada, by upamiętnić wydarzenia z 1918 roku. By uczcić dzień odzyskania przez Polskę niepodległości przez WKKR „Cyklista” oraz Odział Kujawski PTTK we Włocławku zorganizowany został Rowerowy Rajd Niepodległości - „Królewskim Traktem”. Zobaczcie zdjęcia z startu.

We Włocławku obchody Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęły się na placu Wolności. Następnie uczestnicy święta przeszli z flagą narodową na plac przed katedrą. Zobaczcie zdjęcia.

Prezydent Włocławka spotyka się z mieszkańcami miasta. Po spotkaniu na Michelinie, kolejne spotkanie zorganizowane zostało w piątek (10.11.2023) na os. Kazimierza Wielkiego we Włocławku. W trakcie spotkania rozmawiano m.in. o remontach ulic oraz chodników, ścieżkach rowerowych, problemie składowania odpadów, a także o innych codziennych problemach mieszkańców. Zobaczcie zdjęcia ze Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Żytniej.