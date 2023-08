Przegląd prasy Włocławek 13.08.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj we Włocławku

We Włocławku funkcjonują dwa miejskie targowiska oraz niedzielny pchli targ. Jedno z nich znajduje się przy ul. Związków Zawodowych drugie przy ul. Kaliskiej we Włocławku. Obydwa chętnie odwiedzane przez kupujących, szczególnie w dniach targowych. Jednak największy ruch panuje tu niezmiennie w soboty.

Prasówka 13.08 Włocławek: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników we Włocławku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

W sobotę na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku przy Leśnej rozegrano mecz 2. kolejki 4. ligi kujawsko-pomorskiej Lider Włocławek - Noteć Łabiszyn. Spotkanie udanie rozpoczęło się dla gospodarzy dla których była to inauguracja sezonu 2023/24. W kolejnych minutach do głosu doszli goście, a hat-tricka zanotował Grzegorz Adamski i Noteć pewnie wygrała we Włocławku. Zobaczcie zdjęcia ze spotkania.