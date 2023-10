Przegląd prasy Włocławek 13.10.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj we Włocławku

BulletRun po raz drugi zawita do Włocławka. To zawody sportowe łączące w sobie biegi z przeszkodami i zadania o charakterze militarnym. Wydarzenie pod patronatem honorowym Ministra Sportu i Turystyki współorganizowane przez Miasto Włocławek zaplanowane jest na niedzielę 22 października 2023. Udział w komitecie honorowym potwierdzili Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki oraz Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Bydgoszczy. BULLETRUN MISJA WŁOCŁAWEK, czyli sportowe wyzwanie dla całej rodziny i najcięższy „medal” w Polsce już wkrótce we Włocławku. Szczegóły, zdjęcia

W weekend 14-15 października 2023 rozpocznie się 21 edycja Włocławskiej Ligi Koszykówki Amatorskiej. Podajemy pary inauguracyjnej kolejki sezonu 2023/24.

W najbliższych latach Starostwo Powiatowe we Włocławku planuje wybudowanie kompleksu sportowo-rekreacyjnego. Plany inwestycyjne obejmują teren tuż przy lotnisku Aeroklubu Włocławskiego w Kruszynie. Zobaczcie, jak będzie wyglądać Powiatowe Centrum Sportu i Rekreacji.

Fotorelacja z imprezy w klubie Rozkosz przy ul. Starodębskiej 3 we Włocławku.

W Polsce jest wiele uzdrowisk oferujących zabiegi na najwyższym poziomie. Do sanatorium chory jedzie, by odzyskać sprawność po urazie czy zdrowie po przebytej chorobie. Do sanatorium można wyjechać za darmo osoba, która posiada skierowanie NFZ. Jednak kolejki oczekujących na pobyt w uzdrowisku są bardzo długie. Jak można wyjechać do sanatorium za darmo bez kolejki? Zobacz listę osób uprawnionych do darmowych turnusów na NFZ w sanatorium.