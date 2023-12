Przegląd prasy Włocławek 13.12.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj we Włocławku

Zobacz, co gwiazdy szykują dla Ciebie! Sprawdź horoskop na czwartek 14 grudnia 2023. Dowiedz się co Cię czeka. Zapytaliśmy o to Wróżkę Romę i okazuje się, że całkiem sporo.

We wtorek, 12 grudnia 2023 roku w sali sesyjnej Urzędu Miasta we Włocławku pary małżeńskie, które spędziły razem 50 lat otrzymały Medale Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Życzenia parom złożyli: Jarosław Sierakowski, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, prezydent Marek Wojtkowski, Monika Jabłońska, zastępca prezydenta Włocławka i Piotr Kowal, przewodniczący Rady Miasta. Zobaczcie zdjęcia.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników we Włocławku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

We wtorek, 12 grudnia 2023 roku, w sali sesyjnej Urzędu Miasta we Włocławku zwołano 70. sesję Rady Miasta Włocławek. Radni zajęli się m.in. kwestiami dotyczącymi budżetu miasta Włocławka oraz podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zobaczcie zdjęcia.

W piątek, 8 grudnia 2023 roku 26-letni mieszkaniec Włocławka zgłosił się do Komendy Miejskiej Policji z informacją o śmierci kobiety. Ofiara to nauczycielka z przedszkola w Choceniu. Do zbrodni doszło na jednym z włocławskich osiedli. Podejrzany, który przyznał się do winy został tymczasowo aresztowany. Grozi mu dożywocie.