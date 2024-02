Przegląd prasy Włocławek 14.02.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj we Włocławku

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 13.02, we Włocławku. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Walentynki 2024. Kłódki miłości zakochanych par na kładce nad Zgłowiączką we Włocławku. Zdjęcia, wideo”?

Prasówka Włocławek 14.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Walentynki 2024. Kłódki miłości zakochanych par na kładce nad Zgłowiączką we Włocławku. Zdjęcia, wideo Tak we Włocławku wygląda tzw. kładka zakochanych, czyli most nad Zgłowiączką tuż u ujścia do Wisły. Od wielu lat, od momentu powstania zawieszane są na niej kłódki. To dzieło zakochanych par, które ślubują sobie w ten sposób miłość. Zobaczcie na zdjęciach, jak wyglądają kłódki zakochanych.

📢 Horoskop dzienny na 14 lutego 2024. Co Cię dziś spotka? Horoskop zodiakalny wróżki Romy Zobacz, co gwiazdy szykują dla Ciebie! Sprawdź horoskop na najbliższe godziny. Dowiedz się co Cię czeka. Zapytaliśmy o to Wróżkę Romę i okazuje się, że całkiem sporo.

📢 Wysoka fala na Wiśle przechodzi przez Włocławek. Zdjęcia [13.02.204] We wtorek, 13 lutego 2024 roku we Włocławku znów wysoka woda. Zalana została część przystani Ośrodka Sportu i Rekreacji. W Toruniu i w bydgoskim Fordonie obowiązuje na Wiśle stan ostrzegawczy. Zobaczcie na zdjęciach, jak wygląda poziom Wisły we Włocławku.

Prasówka 14.02 Włocławek: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników we Włocławku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Prymusi Pomorza i Kujaw 2024. Wśród stypendystów uczniowie z Włocławka i powiatu włocławskiego W tym roku, w ramach marszałkowskiego projektu Prymusi Pomorza i Kujaw II, aż 714 uczniów z szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących i szkół muzycznych otrzyma stypendia. Wsparcie finansowe trafi także do uzdolnionych zawodowców, co oznacza, że łącznie w 2023 nagrodzonych zostanie ponad 1,2 tys. prymusów. W tym gronie są uczniowie ze szkół we Włocławku i powiecie włocławskim. Szczegóły, nazwiska.

📢 Nie będzie już Rejsu na Przystani we Włocławku? OSiR ogłosił przetarg na prowadzenie lokalu gastronomicznego. Zdjęcia Rej na Przystani przy ul. Piwnej we Włocławku działa już od dziesięciu lat. W połowie kwietnia 2024 roku kończy się jednak dziesięcioletni okres najmu dla obecnej właścicielki restauracji. Ośrodek Sportu i Rekreacji ogłosił już przetarg na najem pomieszczeń na kolejny okres. Jak do tej pory, mają zostać przeznaczone na działalność gastronomiczną. 📢 Wieczór PRL w SP 2 we Włocławku. Zobaczcie zdjęcia Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków we Włocławku, w ramach nagrody w konkursie "Wolną Ojczyznę mamy, dla niej dziś śpiewamy", spotkali się w szkole, aby spędzić czas w nietypowy sposób. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Zapusty 2024 w Lubrańcu - Koza w Urzędzie Miasta i Gminy. Zdjęcia, wideo Od Tłustego Czwartku do Ostatków na Kujawach grupy zapustne chodzą od domu do domu, by obwieszczać koniec karnawału. We wtorek, 13 lutego grupy zapustne wędrowały po Lubrańcu. Zobaczcie zdjęcia.

📢 39-latek z Włocławka zatrzymany. W samochodzie przewoził narkotyki. Zdjęcia Kryminalni z Komendy Miejskiej Policji we Włocławku po raz kolejny przechwycili znaczną ilość narkotyków. 39-latek z Włocławka usłyszał zarzut nielegalnego posiadania niemal kilograma amfetaminy. Najprawdopodobniej odpowie za posiadanie znacznie większej ilości zakazanych środków. Włocławianin trafił już na trzy miesiące do aresztu tymczasowego, a grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności. Szczegóły, zdjęcia. 📢 Jednostka Strzelecka z Włocławka organizuje Strzeleckie Walentynki. Takie atrakcje zaplanowano w 2024 roku. Zdjęcia Jednostka Strzelecka 4051 Włocławek im. generała broni Władysława Andersa zaplanowało kolejną akcję strzelecką – tym razem z okazji walentynek - dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców Włocławka i okolic. „Strzeleckie Walentynki” zaplanowano na sobotę 17 lutego 2024 roku. Będzie okazja, by postrzelać z kilkudziesięciu różnych egzemplarzy broni.

📢 Klub Honorowych Dawców Krwi w Kowalu podsumował 2023. Zdjęcia W minioną sobotę 10 lutego 2024 w świetlicy wiejskiej w Rakutowie gm. Kowal odbyło się walne zebranie sprawozdawcze, podsumowujące 2023 rok działalności Klubu Honorowych Dawców Krwi z Kowala.

ZOBACZ KONIECZNIE Tych 8 rzeczy nie wolno ci nosić w portfelu. Sprawdź jakich

Lubisz czytać ale książki są za drogie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych księgarniach online.