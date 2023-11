Przegląd prasy Włocławek 14.11.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj we Włocławku

Zobacz, co gwiazdy szykują dla Ciebie! Sprawdź horoskop na wtorek 14 listopada 2023. Dowiedz się co Cię czeka. Zapytaliśmy o to Wróżkę Romę i okazuje się, że całkiem sporo.

W 2024 roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra już po raz 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się w niedzielę 28 stycznia 2024 roku. Jak co roku, w listopadzie 2023 roku rozpoczęła się rejestracja wolontariuszy, którzy chcą pomóc w zbiórce środków w czasie Finału. Ilu wolontariuszy potrzeba we Włocławku? Kto może zostać wolontariuszem i jak można się zapisać?

13 października w budynku sejmu pojawiły się nowo wybrane posłanki. Wśród nich wiele znanych nazwisk. To bardzo ważny dzień dla Polski i dla kobiet, które stanowić będą prawie 30 proc. posłów. Panie dobrze wiedzą, że wizerunek to bardzo ważny aspekt w ich karierze, dlatego w tym dniu chciały się pokazać z jak najlepszej strony. Zobacz stylizacje niektórych z nich.

Na dworze są coraz niższe temperatury, które są niebezpieczne dla osób bezdomnych. Straż miejska we Włocławku wytypowała osiem potencjalnych miejsc, które jesienią i zimą mogą wykorzystywać jako schronienie osoby bezdomne. Miejsca przebywania bezdomnych kontrolować będą zarówno miejscy strażnicy, jak i policja. Służby apelują też, by nie przechodzić wobec takich osób obojętnie.

W 2024 roku włocławianie wprowadzą się do nowych mieszkań w dwóch kolejnych blokach przy ulicy Celulozowej. Powstaje tu ponad 140 mieszkań, które przeznaczone zostaną na wynajem na czas nieoznaczony. Prace idą zgodnie z planem. Trwają między innymi prace wykończeniowe, zagospodarowywany jest także teren wokół budynków. Zobaczcie najnowsze zdjęcia z placu budowy.

Kilkanaście minut po otrzymaniu od pokrzywdzonego zgłoszenia o kradzieży samochodu hyundai, do jakiej doszło we Włocławku, policjanci z Izbicy Kujawskiej namierzyli i odzyskali skradziony pojazd. Warte około 100 tysięcy złotych auto powróciło do prawowitego właściciela, a zatrzymany w nim 43-latek z województwa wielkopolskiego trafił tymczasowo do aresztu.