Przegląd prasy Włocławek 16.10.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj we Włocławku

📢 Tak było na ostatniej imprezie w Venus Planet. Zobacz zdjęcia [część II] Zobaczcie fotorelacje z imprezy w klubie w Konecku. Zdjęcia - część II.

📢 Tak było na ostatniej imprezie w Venus Planet. Zobacz zdjęcia [część I] Zobaczcie fotorelacje z imprezy w klubie w Konecku. Zdjęcia - część I. 📢 Wybory parlamentarne 2023. Reakcje w sztabie Prawa i Sprawiedliwości we Włocławku. Zdjęcia, wideo Wybory do Sejmu i Senatu RP 2023 odbyły się 15 października. Głosowanie trwało w godzinach 7-21. Podczas ogłoszenia sondażowych wyników wyborów parlamentarnych byliśmy w sztabie wyborczym we Włocławku Prawa i Sprawiedliwości. Zobaczcie zdjęcia z godziny 21.

Prasówka 16.10 Włocławek: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników we Włocławku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wybory 2023 we Włocławku - tak było o godzinie 21. w sztabie Koalicji Obywatelskiej. Zdjęcia, pierwsze komentarze Odwiedziliśmy w niedzielny wieczór sztab Koalicji Obywatelskiej przy ulicy Bojańczyka. Wszyscy zgromadzeni w napięciu obserwowali relację telewizyjną i oczekiwali na sondażowe wyniki wyborów. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Sondażowe wyniki wyborów 2023. Tak głosowano w poszczególnych województwach Znamy sondażowe wyniki wyborów parlamentarnych 2023 w poszczególnych województwach. W których rejonach Polski wygrało Prawo i Sprawiedliwość, a w których Koalicja Obywatelska? Zobacz szczegółowe dane. 📢 Wybory parlamentarne 2023. Są już wyniki exit poll. Jak wygląda podział mandatów? Sprawdź, kto ma większość Zakończyły się wybory parlamentarne. Sondażownia Ipsos przedstawiła wyniki exit poll. Jak w takiej sytuacji wygląda podział mandatów? Według badania PiS uzyskał 200 mandatów, Koalicja Obywatelska 163 mandaty w Sejmie.

📢 Wybory 2023 we Włocławku - tak przebiegało głosowanie w komisjach nr 24 i 25. Zdjęcia W niedzielę, 15 października 2023 roku odbyły się wybory do Sejmu i Senatu RP. Odwiedziliśmy lokale wyborcze we Włocławku. Zobaczcie na zdjęciach, jak przebiegało głosowanie w komisjach wyborczych przy ulicy Willowej we Włocławku.

📢 Koncert z okazji 900-lecia Diecezji Włocławskiej w katedrze we Włocławku. Zdjęcia W niedzielę 15 października w katedrze przy ulicy Prymasa Stanisława Karnkowskiego 7 odbył się uroczysty koncert z okazji 900-lecia diecezji włocławskiej. Udział w nim wzięli m.in.: Chór Filharmonii Narodowej, Soliści i Orkiestry Musicae Antiquae Collegium Varsoviense pod dyrekcją Bartosza Michałowskiego, dyrektor i dyrygent Chóru FN. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Tak było na Pchlim Targu. Tanie warzywa, modne ubrania, starocie, meble i nie tylko. 15 października 2023. Zdjęcia, ceny W połowie października 2023 roku na Pchlim Targu przy alei Kazimierza Wielkiego we Włocławku nie brakowało klientów. Tej niedzieli również sprzedający licznie przybyli na to popularne w regionie targowisko, choć było ich mniej niż tydzień temu. Zobaczcie na zdjęciach co można było kupić na popularnym targowisku.

📢 Sprawdź co Cię czeka w najbliższym tygodniu - Horoskop. Wróżka Roma przepowiada Zobacz, co gwiazdy szykują dla Ciebie! Sprawdź horoskop na najbliższy tydzień. Dowiedz się co Cię czeka. Zapytaliśmy o to Wróżkę Romę i okazuje się, że całkiem sporo. 📢 Wybory parlamentarne 2023. Frekwencja w Radziejowie i powiecie radziejowskim W niedzielę, 15 października 2023 roku, odbywają się w Polsce wybory do Sejmu i Senatu RP. Głosowanie trwa w godzinach 7:00-21:00. Polacy wybiorą 460 posłów i 100 senatorów na czteroletnią kadencję. Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała o frekwencji na godzinę 12 i 17. Sprawdź, jaka jest frekwencja w Radziejowie i powiecie radziejowskim.

📢 Wybory parlamentarne 2023. Frekwencja we Włocławku i powiecie włocławskim W niedzielę, 15 października 2023 roku, odbywają się w Polsce wybory do Sejmu i Senatu RP. Głosowanie trwa w godzinach 7:00-21:00. Polacy wybiorą 460 posłów i 100 senatorów na czteroletnią kadencję. W wyborach do Sejmu Polska podzielona jest na 41 okręgów różnej wielkości. Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała o frekwencji na godzinę 12 i 17. Sprawdź, jaka jest frekwencja we Włocławku i powiecie włocławskim.

📢 Bieg Vladislavia Cross 2023 - etap 5. na stadionie Przylesie we Włocławku. Zdjęcia W niedzielę 15 października 2023 roku, na stadionie Przylesie na Zazamczu i przyległych terenach leśnych we Włocławku zorganizowano piąty z serii sześciu biegów Vladislavia Cross, czyli Grand Prix Włocławka 2023. I tym razem oprócz biegaczy wystartowali także maszerujący z kijkami nordic walking. Zobaczcie zdjęcia z biegu. 📢 Zdjęcia z meczu Start Radziejów - Victoria Smólnik. 19. kolejka włocławskiej A-klasy W weekend 14-15 października rozgrywane są mecze 10. kolejki włocławskiej A-klasy. Podajemy wyniki zakończonych spotkań. Zobaczcie zdjęcia z meczu w Radziejowie. 📢 Tragedia w lokalu wyborczym w Łodzi. "Zmarła osoba leżała w przejściu" W niedzielę rano w lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 183 na łódzkim osiedlu Retkinia zmarła jedna z głosujących osób. Nie spowodowało to zamknięcia lokalu, bo członkowie komisji uznali, że - z uwagi na wczesną porę - to wydarzenie nie miało wpływu na przebieg wyborów - poinformował członek Okręgowej Komisji Wyborczej w Łodzi Robert Sira.

📢 Wybory parlamentarne 2023. Znane twarze polskiej polityki podczas głosowania - ZDJĘCIA O godzinie 7 rano w niedzielę otwarto lokale wyborcze i rozpoczęło się głosowanie w wyborach parlamentarnych oraz ogólnokrajowym referendum. Niektórzy z polityków już pojawili się w obwodowych komisjach wyborczych, aby oddać swój głos. Zobaczcie naszą galerię zdjęć. Planowo głosowanie potrwa do godziny 21, o ile nie zostanie przedłużone.

📢 3. Turniej Badmintona o Puchar Burmistrza Brześcia Kujawskiego 2023. Zdjęcia, wyniki Brzeskie Towarzystwo Sportowe "Olimpia" zorganizowało w sobotę, 14 października 2023 roku trzecią już edycję Turnieju Badmintona o Puchar Burmistrza Brześcia Kujawskiego. W sali gimnastycznej w Wieńcu puchary otrzymali najlepsi zawodnicy i zawodniczki startujący w różnych kategoriach. Zobaczcie zdjęcia z imprezy. 📢 Dachowanie BMW w Kowalu w powiecie włocławskim. Zdjęcia W sobotę samochód osobowy marki BMW dachował na drodze gminnej w Kowalu na zjeździe z Drogi Krajowej nr 91. Samochodem podróżowały dwie osoby. Szczegóły, zdjęcia.

📢 Zdjęcia z meczu Chemik Bydgoszcz - Wda Świecie. Drugi zespół podejmował lidera 4. ligi kujawsko-pomorskiej kolejce IV ligi doszło do meczu na szczycie, w którym spotkały się Chemik Bydgoszcz i Wda Świecie.