Przegląd prasy Włocławek 18.05.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj we Włocławku

Prasówka Włocławek 18.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Oto najmodniejszy bob wśród 50-latek. Ta fryzura skradła serca kobiet Bob to fryzura, która od lat cieszy się uznaniem kobiet. To uczesanie, które pasuje zarówno młodym dziewczynom jak i dojrzałym kobietom. To fryzura, która pasuje do wielu kształtów twarzy. Przygotowaliśmy dla Was kilka inspiracji. Ten bob skradł serca wielu kobiet na świcie. Zobaczcie kilka propozycji.

📢 Powiatowy Dzień Strażaka 2024 w Radziejowie - awanse i wyróżnienia. Zdjęcia z uroczystości W piątek, 17 maja, w Radziejowie odbyły się obchody Powiatowego Dnia Strażaka, które zgromadziły liczne grono strażaków, zarówno zawodowych, jak i ochotników, a także przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych. Wydarzenie to było okazją do uhonorowania tych, którzy na co dzień ryzykują swoje życie, aby chronić nas przed ogniem i innymi niebezpieczeństwami. Zobaczcie zdjęcia z uroczystości.

📢 Terminarz i obsada sędziowska meczów 3, 4 i 5 ligi kujawsko-pomorskiej [18-19 maja 2024] Przedstawiamy terminarz, obsadę sędziowską spotkań 3, 4 i 5 ligi kujawsko-pomorskiej, które rozegrane zostaną w weekend 18-19 maja 2024.

Prasówka 18.05 Włocławek: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników we Włocławku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tak było na ostatniej imprezie w klubie Rozkosz we Włocławku. Zdjęcia Fotorelacja z imprezy w klubie Rozkosz przy ul. Starodębskiej 3 we Włocławku. 📢 Powiatowy Dzień Strażaka 2024 w Choceniu - 25-lecie Związku OSP RP we Włocławku. Zdjęcia, lista odznaczonych W piątek, 17 maja 2024 roku w hali sportowej w Choceniu odbył się Powiatowy Dzień Strażaka połączony z jubileuszem 25-lecia Związku Ochotniczej Straży Pożarnej RP we Włocławku. Zobaczcie zdjęcia z uroczystości.

📢 Dramat we Włocławku! 3-latka włożyła rączkę do włączonej maszynki do mielenia mięsa 3-letnia dziewczynka włożyła rękę do uruchomionej maszynki do mielenia mięsa. Dziecko trafiło do szpitala. Do zdarzenia doszło we Włocławku. 📢 Gala z okazji 10-lecia Centrum Kultury "Browar B." we Włocławku. Zdjęcia, wideo W piątek, 17 maja 2024 roku odbyła się uroczysta gala z okazji jubileuszu 10-lecia istnienia naszego Centrum Kultury "Browar B." we Włocławku. Zobaczcie zdjęcia i wideo z tego wydarzenia. 📢 Święto Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wiemy kto wystąpi we podczas koncertu "Fajansowe sny" Czerwiec w Kujawsko-Pomorskiem to czas pełen muzyki, kultury i niezapomnianych wrażeń. Święto Województwa Kujawsko-Pomorskiego, obchodzone z wielkim rozmachem, przyciąga do prezydenckich miast regionu tłumy mieszkańców i turystów. W 2024 roku organizatorzy przygotowali wyjątkowe atrakcje, w tym serię koncertów, we Włocławku pod nazwą "Fajansowe Sny". Na scenie zaprezentują się wiodące postacie polskiej sceny muzycznej. Szczegóły.

📢 Te dni będą wolne w nowym roku szkolnym 2024/25. Tyle wolnego będą mieć uczniowie Nowy rok szkolny rozpoczyna się 2 września 2024 roku i trwa do 31 sierpnia 2025 roku. Oczywiście w czasie roku szkolnego mamy sporo dni wolnych. W nowym roku szkolnym będziemy mieć 177 dni wolnych od nauki i 188 dni z lekcjami. Jak wypadają dni wolne w nowym roku szkolnym? Sprawdźcie. 📢 Minister nauki Dariusz Wieczorek z wizytą we Włocławku. Zdjęcia, wideo Minister nauki Dariusz Wieczorek w czwartkowe przedpołudnie (16 maja 2024 roku) odwiedził Włocławek. Podczas briefingu zorganizowanego wśród bloków przy ul. Celulozowej mówił o kwestiach dotyczących funkcjonowania szkolnictwa w Polsce, funkcjonowania akademii włocławskiej oraz o tym jak zatrzymać młodych ludzi w miastach jak Włocławek. Zobaczcie zdjęcia i wideo z wydarzenia.

