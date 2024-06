Przegląd prasy Włocławek 2.06.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj we Włocławku

We Włocławku funkcjonują dwa miejskie targowiska oraz niedzielny pchli targ. Jedno z nich znajduje się przy ul. Kaliskiej we Włocławku drugie przy ul. Związków Zawodowych. Obydwa chętnie odwiedzane przez kupujących w tygodniu, jednak największy ruch panuje tu w targowe soboty. W upalną sobotę 1 czerwca 2024 roku na targowisku było dużo więcej stanowisk z truskawkami, czereśniami i kwiatami. Coraz tańsze są borówki, maliny, pomidory i fasolka. Mocno potaniały kwiaty. Zobaczcie zdjęcia i ceny.

W Czołowie w gminie Radziejów, odbyło się wyjątkowe wydarzenie, które na długo pozostanie w pamięci najmłodszych mieszkańców oraz ich rodziców. Dzień Dziecka, zorganizowany 1 czerwca 2024 przed świetlicą wiejską, zgromadził liczne atrakcje, zapewniając niezapomniane wrażenia dla dzieci z sołectwa Czołowo i Broniewek. Wydarzenie to było możliwe dzięki zaangażowaniu radnych, lokalnych organizacji oraz wsparciu samorządu gminnego i sponsorów. Zobaczcie zdjęcia.

W sobotę, 1 czerwca 2024 roku Run-Chłodnia z okazji 25-lecia firmy oraz Dnia Dziecka zorganizowała piknik rodzinny w Pałacu Bursztynowym we Włocławku dla Wszystkich spółek RUN - RUN-Chłodnia, Run Polsko Amerykańska, RUN Detal. Na scenie wystąpił zespół Golec uOrkiestra. Zobaczcie zdjęcia i wideo z wydarzenia.

Przez długi weekend, w dniach 29 maja-2 czerwca 2024 nad jeziorem Lubiechowskim w gminie Kowal odbywał się "ŚlubVwagen, czyli Zlot Zabytkowych Volkswagenów Garbusów i Ogórków & Co". Zobaczcie na zdjęciach, jak przebiegała parada pojazdów.

Czy zastanawialiście się nad tym, jakie nazwisko jest najpopularniejsze w powiecie włocławskim? Przygotowaliśmy dla Was listę 30. najpopularniejszych nazwisk w powiecie włocławskim.

Na mapach Google Street View można zobaczyć ulice i budynki, ale także mieszkańców miast. My wybraliśmy zdjęcia z przejść dla pieszych. Sprawdź, kogo we Włocławku przyłapała kamera Google Street View na pasach! Zobaczcie, czy i Was sfotografowano. Sprawdźcie galerię.