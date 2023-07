Przegląd prasy Włocławek 2.07.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj we Włocławku

W sobotę 1 lipca odbył się "Dobry Koncert" w którym wystąpili laureaci 32. Finału Turnieju Poezji Śpiewanej oraz Anny Maria Jopek z Robertem Kubiszynem. Zobaczcie zdjęcia z wydarzenia, które odbyło się w CK Browar B. we Włocławku.

Paznokcie to wizytówka kobiety? Dla tych pań, które się z tym zgadzają, mamy propozycje manicure na lipiec. Zobacz jakie paznokcie są najmodniejsze, jakie trendy pojawiły się ostatnio? Oto najładniejsze wzory z salonów kosmetycznych z całej Polski.

Policjanci z Komendy Miejskiej Policji we Włocławku kolejny raz obserwowali przy użyciu policyjnego drona zachowanie kierowców. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnej techniki mundurowi mogą jeszcze skuteczniej egzekwować przestrzeganie przepisów drogowych. Przekonali się o tym kierowcy dla których znak B-20 „STOP” wcale nie oznaczał obowiązku zatrzymania się. Zobaczcie wideo.

Przez sobotę i niedzielę Włocławek staje się stolicą lekkoatletyczną Polski. Od trójskoku kobiet o godzinie 12.40 w sobotę rozpoczęły się konkurencje. Impreza potrwa do niedzieli do godziny 17. Organizatorzy zapraszają do kibicowania na trybuny całe rodziny. Wstęp jest bezpłatny.

Blisko sześćdziesięciu biegaczy przybyło na włocławski ParkRun nr 150. Był oczywiście bieg, truchcik i marsz, ale też słodki poczęstunek i prezenty dla uczestników. Zobaczcie zdjęcia z imprezy.