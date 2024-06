Przegląd prasy Włocławek 20.06.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj we Włocławku

W nadchodzącym tygodniu, od 19 do 26 czerwca 2024 roku, mieszkańcy województwa Kujawsko-Pomorskiego mogą spodziewać się planowanych wyłączeń prądu. Te przerwy w dostawie energii elektrycznej są niezbędne do przeprowadzenia istotnych prac modernizacyjnych oraz konserwacyjnych na sieci energetycznej. Celem tych działań jest zapewnienie bezpieczeństwa oraz stabilności dostaw prądu. Firma Tu Energa, odpowiedzialna za te prace, planuje wyłączenia w wielu regionach województwa Kujawsko-Pomorskiego.

We Włocławku przyznano coroczną nagrodę Markowy Lokal Śródmieścia. Laureatem szóstej edycji konkursu, który jest częścią programu dotyczącego rewitalizacji centrum miasta, została Pracownia Metamorfozy Mebli Tymomania znajdująca się przy ul. 3 Maja 9. we Włocławku. Zobaczcie zdjęcia i wideo z przekazania tytułu.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników we Włocławku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

W środę, 19 czerwca 2024 roku na cmentarzu komunalnym we Włocławku przy alei Chopina odbył się pogrzeb księdza profesora doktora habilitowanego Zdzisława Pawlaka. Ksiądz prałat żył 81 lat.

Rejestracja do szkół ponadpodstawowych we Włocławku zakończyła się w piątek 14 czerwca 2024. Teraz ósmoklasiści czekają na wyniki, by dowiedzieć się czy dostali się do wymarzonej szkoły. Sprawdziliśmy, jakim zainteresowaniem cieszą się włocławskie ogólniaki i które z nich są najbardziej popularne wśród absolwentów szkół podstawowych w 2024 roku.

Wypadek z udziałem 13-letniej rowerzystki we Włocławku. Incydent ten skłania do refleksji nad stanem bezpieczeństwa na drogach i koniecznością wzmożonej uwagi zarówno ze strony kierowców, jak i użytkowników innych środków transportu. Szczegóły wypadku na osiedlu Południe we Włocławku.