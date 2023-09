Przegląd prasy Włocławek 20.09.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj we Włocławku

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 19.09, we Włocławku. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Prawem kaduka, czyli jak? [Milionerzy TVN pytanie, odpowiedź] ”?

Prasówka Włocławek 20.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Prawem kaduka, czyli jak? [Milionerzy TVN pytanie, odpowiedź] Prawem kaduka, czyli jak? Tak brzmiało pytanie w kolejnym odcinku (nr 656) programu TVN "Milionerzy" (sezon 14). Jaka jest prawidłowa odpowiedź? Szczegóły poniżej

📢 Trupi miodek w Krakowie [Milionerzy TVN pytanie, odpowiedź] Który specjał tradycyjnie sprzedawany jest w Warszawie w tych samych okolicznościach, co trupi miodek w Krakowie?

Tak brzmiało pytanie w kolejnym odcinku (nr 656) programu TVN "Milionerzy" (sezon 14). Jaka jest prawidłowa odpowiedź? Szczegóły poniżej 📢 Polska Noc Kabaretowa 2023 we Włocławku już wkrótce. Kabaret Ani Mru-Mru wystąpi po raz pierwszy W pierwszy piątek października odbędzie się we Włocławku Polska Noc Kabaretowa. Impreza 6 października 2023 roku w Hali Mistrzów rozpocznie się o godzinie 20. Po raz pierwszy podczas Polskiej Nocy Kabaretowej wystąpi Kabaret Ani Mru-Mru. Podajemy szczegóły imprezy.

📢 69 autobusów wozi pasażerów po mieście. Tak wyglądają autobusy MPK we Włocławku. Zdjęcia We wtorek 19 września mieliśmy okazję zajrzeć do zajezdni i zobaczyć, jak wyglądają autobusy MPK we Włocławku, którymi na co dzień jeżdżą mieszkańcy miasta. Łącznie w naszym mieście jest ich 69, w tym 16 elektryków. Zobaczcie zdjęcia

📢 Z dworca PKP we Włocławku zniknęły tablice z alfabetem Braille’a bez wypustek. Wykonawca ma dostarczyć docelowe tablice. Zdjęcia, wideo Na nowym dworcu PKP we Włocławku tablice dla osób niewidomych i słabowidzących miały płaskie napisy w alfabecie Braille’a! Tablice już zniknęły z gmachu dworca. PKP wezwało wykonawcę do niezwłocznego dostarczenia docelowych tablic, które mają ułatwić orientację w przestrzeni dworca osobo niewidomym i niedowidzącym. Do tego czasu wstrzymano płatności na rzecz wykonawcy.

📢 Wypadek na al. Jana Pawła II we Włocławku. Potrącenie kobiety na przejściu dla pieszych Poważnie zdarzenie drogowe na alei Jana Pawła II we Włocławku. Szczegóły wtorkowego wypadku w wyniku którego do szpitala trafiła potrąca na pasach kobieta. 📢 Wręczenie dyplomów pielęgniarkom Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku, 19 września 2023. Zdjęcia We wtorek absolwenci kierunków: pielęgniarstwo pierwszego stopnia i pielęgniarstwo drugiego stopnia Instytutu Nauk o Zdrowiu Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku odebrali swoje dyplomy. Zobaczcie zdjęcia z uroczystości. 📢 WŁOwimy Talenty – rusza druga edycja ogólnopolskiego konkursu dla utalentowanych osób Rusza druga edycja ogólnopolskiego konkursu dla utalentowanych osób - WŁOwimy Talenty. Wydarzenia w ramach konkursu organizowane będą w Centrum Kultury Browar B. We Włocławku. Poprzedzi je casting online, który rozpocznie się 20 września i trwać będzie do 10 października 2023 roku. Zgłosić się mogą osoby w wieku 15-25 lat, które chcą zaprezentować swój talent w jednej z trzech kategorii.

📢 Młodzi włocławianie chcą połączenia PKP do Poznania i Ciechocinka Jakub Lewandowski z Nowej Generacji z Włocławka domaga się od prezesa PKP bezpośredniego połączenia z Poznaniem oraz Ciechocinkiem. Do listu dołącza petycję z podpisami dwóch tysięcy włocławian.

📢 Strażacy z JRG nr 2 we Włocławku mają nowy pojazd ratowniczo-gaśniczy. Zdjęcia, wideo W poniedziałek (18.09) w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 we Włocławku odbyło się uroczyste przekazanie samochodu ratowniczo-gaśniczego. Zobaczcie zdjęcia z uroczystości.

📢 Zderzenie peugeota z volkswagenem w Radziejowie. 52-latka straciła prawo jazdy. Zdjęcia Wymuszenie pierwszeństwa zakończyło się utratą prawa jazdy. Do kolizji doszło na radziejowskiej obwodnicy. Sprawczyni tego zderzenia straciła prawo jazdy i odpowie przed sądem. Szczegóły, zdjęcia. 📢 Policja na spotkaniu fanów motoryzacji we Włocławku. Blisko 100 osób wylegitymowanych, mandaty, zatrzymane dowody rejestracyjne Mundurowi zrobili nalot na spotkanie fanów motoryzacji pod Halą Mistrzów we Włocławku. Policjanci skontrowali 58 pojazdów i wylegitymowali prawie sto osób. Posypały się mandaty, zatrzymano dowody rejestracyjne. Były pouczenia. Szczegóły.

