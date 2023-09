Przegląd prasy Włocławek 21.09.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj we Włocławku

We wrześniu 2023 roku rozpoczęły się prace na Starym Rynku we Włocławku. Po przebudowie w centrum miasta znów ma być dużo zieleni, która zastąpi część granitowych płyt. Inwestycja jest w całości finansowana z środków zewnętrznych. Prace mają zakończyć się jeszcze w tym roku. Zobaczcie zdjęcia z placu budowy.

W środę 20 września 2023 roku doszło do pożaru kombajnu w Jarantowicach, w gminie Choceń. Zobaczcie zdjęcia z akcji strażaków.

W miejscowości Stawiska w powiecie radziejowskim ze stawu wyłowiono zwłoki. Na miejscu sprawę bada policja. Szczegóły i zdjęcia tragedii do której doszło w gminie Piotrków Kujawski.

Odtajnione strony planu użycia Sił Zbrojnych RP w razie konfliktu na Wschodzie budzą skrajne emocje. Opozycja odtajnienie nazywa zdradą, PiS wskazuje, że w 2011 roku istniał plan oddania 30-40 procent obszaru Polski atakującym Rosjanom. Linią obrony miała być Wisła, co oznacza, że Bydgoszcz, Toruń i Grudziądz przestałyby istnieć.

Na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 we Włocławku zniszczono część ogrodzenia. Sprawa została zgłoszona do Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta. Dyrekcja zaznacza, że to nie pierwszy akt wandalizmu na terenie szkoły. Z podobnymi problemami borykają się również inne placówki edukacyjne w mieście.

W drugiej połowie września 2023 roku na boisku Szkoły Podstawowej nr 2 we Włocławku spotkali się uczniowie z SP 2, SP 11 i Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach (gmina Choceń). Wzięli udział w sportowych zmaganiach lekkoatletycznych. Na wszystkich czekały koszulki i pamiątkowe medale.

W środę 20 września odbył się otwarty trening koszykarzy Anwilu Włocławek 2023/24 przed pierwszym meczem rundy zasadniczej, który odbędzie się w niedzielę 24 września. Zobaczcie zdjęcia z otwartego treningu koszykarzy