Przegląd prasy Włocławek 22.06.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj we Włocławku

Do pożaru domku jednorodzinnego w Radomicach doszło 14 kwietnia. Wówczas z płomieni 25-letni syn ratował swoją chorą mamę. Oboje byli w budynku, gdy doszło do pożaru.

Dab to gest zadowolenia. Wygląda tak: jedną rękę zginamy w łokciu, a drugą prostujemy i... Tak brzmiało pytanie w kolejnym odcinku (nr 623) programu TVN "Milionerzy" (sezon 13). Jaka jest prawidłowa odpowiedź? Szczegóły poniżej

Tak było w środę 21 czerwca podczas podsumowania roku artystycznego 2022/23 Classic we Włocławku w sali widowiskowej Centrum Kultury Browar B przy ulicy Łegskiej 28. Zobaczcie zdjęcia

W naszej galerii przedstawiamy najnowsze oferty tanich mieszkań na sprzedaż we Włocławku według serwisu Otodom. Zobaczcie oferty i zdjęcia mieszkań do kupienia.

Mała Asia z Włocławka straciła rodziców i brata w wypadku na Węgrzech. Jej rodzina zginęła na miejscu. Dziewczynka przeżyła i trafiła do szpitala. Znajomi rodziny uruchomili internetową zbiórkę dla osieroconej dziewczynki. W bardzo krótkim czasie darczyńcy wpłacili ponad 30 tysięcy złotych.

Ola Pędziak z Włocławka pokonała ciężką chorobę – neuroblastomę. W marcu 2023 roku wróciła z kilkumiesięcznej terapii prowadzonej w hiszpańskiej klinice, na którą zebrano ponad 1,5 miliona złotych. W czerwcu 2023 roku mała Ola poleciała do Barcelony na badania kontrolne. Rodzice przekazali, że wyniki są dobre – ich córeczka jest czysta! We wtorek 20 czerwca mała włocławianka wróciła do Polski.