Przegląd prasy Włocławek 23.08.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj we Włocławku

W nocy z poniedziałku na wtorek, 21 na 22 sierpnia doszło do pożaru w gminie Boniewo. Na miejscu były cztery zastępy straży pożarnej.

Rozpoczęły się tegoroczne dożynki, czyli święta plonów organizowane przez gminy, parafie, powiaty. Rolnicy zbierają się na uroczystościach, by dziękować za plony. Dożynki zwykle kończą się zabawami i koncertami gwiazd. Zobaczcie zdjęcia z imprez w powiecie włocławskim.

Ratownicy WOPR wraz z nurkami z grupy wodno-nurkowej PSP przez dwie godziny prowadzili poszukiwania w jeziorze w Lubieniu Kujawskim. Plażowicz skoczył z pomostu, a następnie wypłynął pod pomostem, popłynął w trzciny i oddalił się z kąpieliska. Żart sprawił, że służby ruszyły do akcji poszukiwawczej!

W niedzielę 20 sierpnia 2023 roku nad jeziorem Czarnym we Włocławku doszło do niebezpiecznej sytuacji. Na znajdującym się na środku jeziora pomoście leżał osłabiony mężczyzna, który nie miał siły wrócić na brzeg. Uratował go ratownik włocławskiego WOPR, który w czasie wolnym od pracy przebywał nad jeziorem.

Beata Kozidrak w tym modelu butów spacerowała przed wejściem na scenę, a w innej parze szalała podczas występu. Julia Wieniawa miała je na nogach dwa razy, w dwóch różnych wydaniach. Na sopockim festiwalu pojawiły się w nich też między innymi Anna Senkara czy Ola Filipek, a to nie koniec listy. Zobacz wybierane przez gwiazdy buty, które są zarazem efektowne, jak i... całkiem wygodne.