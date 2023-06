Przegląd prasy Włocławek 24.06.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj we Włocławku

Zobaczcie zdjęcia z I dnia Festiwalu Nowej Muzyki w parku na Słodowie. Wystąpili młodzi wykonawcy, m. in: Kinny Zimmer, Kacper Blonsky, Antony Esca, Late. Fotorelacja z Dni Włocławka 2023.

W piątkowe popołudnie w hotelu "Riverside" przy ulicy Piwnej we Włocławku przygotowano Fashion Event, wydarzenie ze świata mody, makijażu i fryzjerstwa. Zobaczcie zdjęcia z "Riverside".

Fotorelacja z ostatniej imprezy w klubie Rozkosz przy ul. Starodębskiej 3 we Włocławku.Dysj

W piątek, 23 czerwca 2023 roku, swoje świadectwa szkolne odebrali uczniowie w Zespole Szkół Chemicznych we Włocławku. Zobaczcie zdjęcia z uroczystości zakończenia roku szkolnego 2022/2023.

W piątek, 23 czerwca 2023 roku, swoje świadectwa szkolne odebrali uczniowie I LO we Włocławku. Zobaczcie zdjęcia z uroczystości zakończenia roku szkolnego 2022/2023.

Prace związane z budową nowego gmachu dworca PKP we Włocławku są na finiszu. Do końca dobiegają już roboty budowlane i jednocześnie trwają próby odbiorowe nowej inwestycji. Zakończenie robót budowlanych planowane jest na koniec czerwca 2023 roku, ale dokładny termin udostępnienia budynku podróżnym, nie jest jeszcze znany. Konieczne będzie jeszcze m. in. uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

W piątek, 23 czerwca 2023 roku w Szkole Podstawowej nr 8 na włocławskim Zawiślu uczniowie odebrali świadectwa i pożegnali się z nauczycielami. Rozpoczęły się wakacje. Zobaczcie zdjęcia z uroczystości zakończenia roku szkolnego w "Ósemce".

Kryminalni z Włocławka po raz kolejny zabezpieczyli znaczną ilość zabronionych środków. 29-letni mieszkaniec powiatu, u którego znaleźli ponad 350 porcji różnego rodzaju narkotyków został zatrzymany i musi liczyć się z konsekwencjami prawnymi. Za nielegalne posiadanie marihuany, amfetaminy i tabletek MDMA grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.