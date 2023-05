Przegląd prasy Włocławek 25.05.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj we Włocławku

Czy to dobry czas na prasówkę? Zobacz, które wiadomości nasi czytelnicy wczoraj czytali najchętniej we Włocławku.

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 24.05, we Włocławku. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tłumy na targowisku w Radziejowie. Sadzonki warzyw i kwiatów, truskawki [zdjęcia, ceny - 24.05.2023]”?

Prasówka Włocławek 25.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tłumy na targowisku w Radziejowie. Sadzonki warzyw i kwiatów, truskawki [zdjęcia, ceny - 24.05.2023] Zdjęcia i ceny z targowiska przy Brzeskiej w Radziejowie. Ze środy 24 maja 2023 roku.

📢 Tak było na ostatniej imprezie w Browar Loft Music & Pub Włocławek [zdjęcia] Fotorelacja z imprezy w Browar Loft Music & Pub Włocławek, która odbyła się w trzeci weekend maja 2023 roku. 📢 Wyniki i strzelcy 30. kolejki 3. ligi, grupa 2. Obsada sędziowska [24 maja 2023] Podajemy obsadę sędziowską meczów 30. kolejki 3. ligi, grupa 2, które odbędą się 24 maja 2023 roku. Po zakończeniu spotkań podamy wyniki i strzelców.

Prasówka 25.05 Włocławek: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników we Włocławku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Egzamin ósmoklasisty 2023 - matematyka. Oto arkusz i sugerowane odpowiedzi Egzamin ósmoklasisty 2023 - matematyka. W środę, 24 maja uczniowie napisali egzamin ósmoklasisty z matematyki. Mamy już arkusz CKE oraz sugerowane odpowiedzi. Zobacz, jak napisałeś egzamin ósmoklasisty z matematyki.

📢 Konkurs Kulinarny z wieprzowiną w roli głównej w Zespole Szkół CKR w Kowalu [zdjęcia] Przedstawiciele szkół rolniczych w Kowalu, Starym Brześciu oraz wielu innych miejscowości, nie tylko z naszego regionu, uczestniczyli w czwartek edycji Konkursu Kulinarnego pod hasłem "Wieprzowina rasy rodzime w roli głównej". Zobaczcie zdjęcia z konkursu.

📢 Kradzież w Rossmannie we Włocławku. Rozpoznajesz tego mężczyznę? Daj znać policji! [zdjęcia] Policjanci z Komendy Miejskiej Policji we Włocławku zwracają się o pomoc w identyfikacji osoby, której wizerunek publikujemy. Każdy kto rozpoznaje mężczyznę lub może mieć wiedzę co do okoliczności przywłaszczenia drobnego sprzętu agd proszony jest o kontakt osobisty lub telefoniczny z policjantami z Włocławka. 📢 Tak wyglądał egzamin ósmoklasisty z matematyki w Szkole Podstawowej nr 19 we Włocławku [zdjęcia] W środę, 24 maja 2023 roku uczniowie klas ósmych szkół podstawowych zmierzyli się z królową nauk, matematyką. Dzień wcześniej, 23 maja pisali egzamin z języka polskiego. W Szkole Podstawowej nr 19 we Włocławku nastroje wśród uczniów przed przystąpieniem do egzaminu ósmoklasisty były bardzo dobre. Zobacz zdjęcia.

📢 Historia wesoła, a ogromnie przez to smutna. A wszystko bajka wierutna to z: [Milionerzy TVN pytanie, odpowiedź] Historia wesoła, a ogromnie przez to smutna. A wszystko bajka wierutna to z: Tak brzmiało pytanie w kolejnym odcinku (nr 608) programu TVN "Milionerzy" (sezon 13). Jaka jest prawidłowa odpowiedź? Szczegóły poniżej 📢 Zderzenie trzech samochodów na skrzyżowaniu Wiejska - Gajowa we Włocławku [zdjęcia] We wtorek 23 maja 2023 roku doszło do wypadku na osiedlu Południe we Włocławku. Zdjęcia.

