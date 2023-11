Przegląd prasy Włocławek 26.11.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj we Włocławku

Andrzejki to tradycyjne imprezy urządzane pod koniec listopada i rzadko już związane z urodzinami Andrzeja czy wróżbami. Odwiedziliśmy lokale we Włocławku, by zobaczyć, jak się bawią goście na imprezach. Zobaczcie zdjęcia z Miravioli w Szpetalu Górnym, gmina Fabianki.

Prasówka 26.11 Włocławek: pozostałe wydarzenia

Andrzejki to tradycyjne imprezy urządzane pod koniec listopada i rzadko już związane z urodzinami Andrzeja czy wróżbami. Odwiedziliśmy lokale we Włocławku, by zobaczyć, jak się bawią goście na imprezach. Zobaczcie zdjęcia z Pałacu Bursztynowego we Włocławku.