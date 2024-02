Przegląd prasy Włocławek 28.02.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj we Włocławku

Urodziła się w tym samym roku co królowa Elżbieta II a zmarła z 60 lat przed nią Tak brzmiało pytanie w kolejnym odcinku (nr 687) programu TVN "Milionerzy" (sezon 14). Jaka jest prawidłowa odpowiedź? Szczegóły poniżej

Wojciech Tochman przyjechał do Włocławka by w ramach cyklu "Czytelnicze oblicze" spotkać się w Miejskiej Bibliotece Publicznej z czytelnikami. Zobaczcie zdjęcia ze spotkania.

Osoby urodzone 29 lutego tylko co cztery lata mogą zaznaczyć w kalendarzu datę swoich urodzin. W 2024 roku będą miały taką możliwość i okazję do prawdziwego świętowania. Osób urodzonych w tak szczególnym dniu nie brakuje także we Włocławku. Ile ich jest?