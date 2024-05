Przegląd prasy Włocławek 29.05.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj we Włocławku

We wtorek, 28 maja 2024 roku, w sali sesyjnej Urzędu Miasta we Włocławku zwołano 3. sesję Rady Miasta Włocławek 9. kadencji. Radni zajęli się m.in. kwestiami dotyczącymi przyjęcia Raportu z wykonania Programu ochrony środowiska na lata 2020-2023 z uwzględnieniem perspektywy do 2026 roku dla Miasta Włocławka,

We wtorek w Zespole Szkół nr 11 we Włocławku odbył się Festyn Olimpijski. Uczniowie "Jedenastki" wzięli udział w rozgrywkach sportowych i prezentacjach. Zobaczcie na zdjęciach, jak przebiegała impreza.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników we Włocławku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Policjanci z radziejowskiego wydziału prewencji przeprowadzili specjalne działania, mające na celu ograniczenie przestępczości i wykroczeń, które najbardziej doskwierają mieszkańcom. Akcja "Porządek", bo tak została nazwana, skupiała się na wyeliminowaniu uciążliwych zachowań takich jak chuligaństwo, spożywanie alkoholu w miejscach publicznych, czy brawurowa jazda samochodami. W działaniach tych wykorzystano nowoczesne technologie w postaci drona, który rejestrował osoby popełniające przewinienia. Zdjęcia.

We wtorkowy poranek na skrzyżowaniu ulic Zbiegniewskiej i Wiejskiej we Włocławku doszło do zderzenia samochodów osobowych. W wyniku zdarzenia jedna osoba została poszkodowana i przewieziona do szpitala. Szczegóły, zdjęcia.

Zastanawiasz się co jest modne w stylizacjach paznokci na lato? Swoje prace pokazały stylistki paznokci i salony kosmetyczne. Zobacz najmodniejsze stylizacje paznokci na czerwiec 2024.