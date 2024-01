Przegląd prasy Włocławek 3.01.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj we Włocławku

Policjanci z Komendy Miejskiej Policji we Włocławku podsumowali noworoczny weekendu na włocławskich drogach. W dniach 29 grudnia 2023 roku - 1 stycznia 2024 roku włocławscy mundurowi odnotowali dwa wypadki drogowe, a 19 zdarzeń zakwalifikowali jako kolizje. Ponadto zatrzymali siedmiu nietrzeźwych kierujących, w tym dwóch kierujących pojazdami mechanicznymi, którzy za swoje zachowanie odpowiedzą przed sądem. Szczegóły, zdjęcia.

Wyjątkowy i wszechstronny Tak wiele do zaoferowani...

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników we Włocławku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Wróżbita Adam zdradza, co czeka Cię w nowym roku. Według gwiazd i kart to ma być przełomowy rok. Zobacz, co gwiazdy szykują dla Ciebie.

Derbowe zwycięstwo w Toruniu były dla Tannera Grovesa ostatnimi radosnymi chwilami we Włocławku. Kontrakt z Amerykaninem został rozwiązany i teraz czekamy na nowego centra.