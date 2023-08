Przegląd prasy Włocławek 3.08.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj we Włocławku

Przedstawiamy nietypowe zdarzenia, ciekawe sytuacje i niesamowite historie do których doszło we Włocławku i okolicy. Zobacz zdjęcia.

Zbliża się Festiwal Wisły 2023 - organizatorzy zapowiadają szereg atrakcji podczas dwudniowej imprezy. W tym roku Festiwal Wisły rozpoczyna się we Włocławku, 12 sierpnia i potrwa aż do 19 sierpnia, kiedy zakończy się w Bydgoszczy.

We wtorek rano na terenie aglomeracji stolicy Portugalii - Lizbony, rozpoczęły się XXXVII Światowe Dni Młodzieży (ŚDM). To największe na świecie spotkanie młodych katolików. Wydarzenie potrwa do niedzieli. Weźmie w nim udział papież Franciszek. W Portugali jest także młodzież z Diecezji Włocławskiej. 37. Światowe Dni Młodzieży odbędą się do sierpnia pod hasłem: „Maryja wstała i poszła z pośpiechem” (Łk 1, 39).

Zapytaliśmy Wróżkę Parisę o to, co będzie się działo w życiu znaków zodiaków w najbliższych dniach. Sprawdź w naszej galerii co wydarzy się w najbliższy weekend [4-6 sierpnia 2023]?