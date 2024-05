Przegląd prasy Włocławek 31.05.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj we Włocławku

W środę wieczorem (29 maja 2024 roku) w Teatrze Impresaryjnym we Włocławku jak co roku wręczono nagrody i wyróżnienia zasłużonym osobom związanym z upowszechnianiem kultury. Zobaczcie zdjęcia z uroczystości.

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, jest znana powszechnie jako Boże Ciało. W parafii i sanktuarium św. Józefa we Włocławku - podobnie jak w innych parafiach - tradycyjnie po mszy świętej wierni wyruszyli w zorganizowaną przez parafię procesję. Zobaczcie zdjęcia i wideo z uroczystości, która odbyła się w parafii na osiedlu Zazamcze we Włocławku.

Rada Społeczna Szpitala we Włocławku wystąpiła do zarządu województwa o przyznanie dyrektorce lecznicy nagrody finansowej w wysokości około 100 tysięcy złotych. Sprzeciwia się temu wojewódzki radny Wojciech Jaranowski. Wystąpił do marszałka województwa kujawsko-pomorskiego z wnioskiem o nieprzyznawanie wspomnianej nagrody. Czym to argumentuje?