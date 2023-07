Przegląd prasy Włocławek 4.07.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj we Włocławku

Policjanci z Komendy Miejskiej Policji we Włocławku zatrzymali 50-latka podejrzanego o posiadanie zabronionych substancji. W wyniku przeszukania znaleźli u mężczyzny znaczną ilość amfetaminy i marihuany. Zgodnie z decyzją sądu włocławianin trafił już na 3 miesiące do aresztu tymczasowego. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności. Szczegóły, zdjęcia.