Przegląd prasy Włocławek 4.09.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj we Włocławku

W niedzielę 3 września w Hali Mistrzów we Włocławku odbył się Kasztelan Basketball Cup 2023. W ramach 19. edycji turnieju Anwil Włocławek zagrał z Treflem Sopot. Spotkanie zakończyło się 12-punktową wygraną gości. Zobaczcie zdjęcia z meczu.

W ciepłą, pierwszą niedzielę września 2023 roku na Pchlim Targu przy alei Kazimierza Wielkiego we Włocławku nie brakowało klientów. Zobaczcie na zdjęciach, jakie towary oferowano na popularnym bazarze.

Msza św. we włocławskiej katedrze oraz złożenie kwiatów pod pod tablicami upamiętniającymi św. Jana Pawła II, ofiary katastrofy w Smoleńsku oraz pod pomnikiem bł. ks. St. Wyszyńskiego Prymasa Polski były głównymi punktami obchodów 43. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania NSZZ ,,Solidarność”.

Mieszkańcy Włocławka i powiatu włocławskiego robią letnie porządki w swoich domach i mieszkaniach. Na portalu ogłoszeniowym OLX.pl wystawiają ubrania, książki, meble, zabawki, a także wiele innych rzeczy. Sporo z nich można dostać za darmo. Zobaczcie jakie rzeczy oddają mieszkańcy Włocławka i okolic. Sprawdźcie najnowsze oferty z sierpnia 2023 roku.

Zobacz, co gwiazdy szykują dla Ciebie! Sprawdź horoskop na najbliższe dni września. Dowiedz się co Cię czeka. Zapytaliśmy o to Wróżkę Romę i okazuje się, że całkiem sporo.

Tu Energa zaplanowała wyłączenia prądu w najbliższym tygodniu (w dniach 3-10 września 2023 roku). W galerii podajemy miejscowości i ulice, przy których będą problemy z prądem. W naszej galerii podajemy wykaz miejscowości w województwie Kujawsko-Pomorskim, w których zaplanowane zostały prace modernizacyjne związane z planowanymi wyłączeniami prądu.