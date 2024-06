Przegląd prasy Włocławek 6.06.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj we Włocławku

W naszej galerii prezentujemy piękne kobiety, które pojawiły się w maju 2024 na imprezach w klubie Rozkosz we Włocławku. Zobaczcie zdjęcia z klubu przy ul. przy ul. Starodębskiej 3.

Co będzie się działo w Twoim miłosnym życiu w najbliższym czasie? Zapytaliśmy o to Wróżkę Romę i okazuje się, że całkiem sporo. Szczegóły sprawdź w naszej galerii.

W środę, 5 czerwca 2024 roku sprawdziliśmy, jak przebiega remont peronu nr 2 dworca kolejowego we Włocławku. To już końcówka inwestycji. Niedługo pasażerowie będą mogli wsiąść do pociągu z zupełnie nowego peronu. Zobaczcie na zdjęciach, jak przebiega modernizacja obiektu.

W ramach akcji "Trzeźwy Kierujący", mającej na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach, policjanci z Radziejowa zatrzymali kierującego pod wpływem alkoholu. Podczas działań kontrolnych, przeprowadzonych 3 czerwca, sprawdzono stan trzeźwości ponad 400 użytkowników dróg. Szczegóły, zdjęcia.