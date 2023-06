Przegląd prasy Włocławek 7.06.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj we Włocławku

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 6.06, we Włocławku. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Główna wygrana w grach Lotto padła w Osięcinach. W Ekspres Losy”?

Prasówka Włocławek 7.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Główna wygrana w grach Lotto padła w Osięcinach. W Ekspres Losy W Osięcinach w powiecie radziejowskim w niedzielę 4 czerwca 2023 roku padła główna wygrana w grze Szybka Kasa w Ekspres Losy. To nowa odmiana gier w Lotto. Tutaj nie czekasz na wynik, bo masz go od razu. W tym roku w grach Lotto w naszym województwie mamy już 35 wygranych na sumę blisko 7 milionów złotych. Ile wygrał szczęśliwiec? Kiedy? Szczegóły w artykule poniżej.

📢 XII Święto Żuru Kujawskiego - Brześć Kujawski 2023. Program imprezy Już po raz dwunasty odbędzie się Święto Żuru Kujawskiego. Tradycyjnie impreza zaplanowana jest na stadionie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu w sobotę 10 czerwca 2023. Początek o godzinie 15. Poniżej podajemy program imprezy. Takie gwiazdy wystąpią.

📢 Przystojni panowie w Browar Loft Music & Pub Włocławek w maju 2023. Zobacz zdjęcia Zobacz przystojnych mężczyzn, którzy pojawili się na imprezach w Browar Loft Music & Pub Włocławek w maju 2023 roku.

Prasówka 7.06 Włocławek: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników we Włocławku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Sprawdź co Cię czeka - horoskop na 6 czerwca 2023. Wróżka Roma przepowiada [zdjęcia] Co będzie się działo w Twoim życiu w najbliższym czasie? Zapytaliśmy o to Wróżkę Romę i okazuje się, że całkiem sporo. Szczegóły sprawdź w naszej galerii.

📢 Tak wyglądają wzory tatuaży dla mężczyzn i kobiet. Zobacz zdjęcia - TOP 40 Grono fanów trwałego ozdabiania ciała się powiększa. Tatuowanie ciała stało się tak powszechne. Już nikogo nie dziwi widok mężczyzny czy kobiety z rysunkiem na ramieniu, szyi czy kostce. Tatuaże to ozdoba ciała. Ostatnio wiele osób się na nie decyduje. Stają się coraz bardziej popularne małe tatuaże, bo ich wykonanie jest szybkie i tańsze. Zobaczcie najciekawsze wzory tatuaży prosto z salonów tatuażu z całej Polski.

📢 Aktorka Magdalena Różczka na Dniu Rodzicielstwa Zastępczego 2023 we Włocławku [zdjęcia] Magdalena Różczka opowiadała zgromadzonym we wtorek w sali Teatru Impresayjnego we Włocławku o swoich doświadczeniach w pracy z dziećmi. To był tylko jeden z akcentów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, który obchodzono we Włocławku. Zobaczcie zdjęcia ze spotkania. 📢 Gipsówka to [Milionerzy TVN pytanie, odpowiedź] Gips to monomineralna skała posadowa. A gipsówka to:

Tak brzmiało pytanie w kolejnym odcinku (nr 614) programu TVN "Milionerzy" (sezon 13). Jaka jest prawidłowa odpowiedź? Szczegóły poniżej 📢 Analiza spadków i awansów w 3, 4 i 5 lidze kujawsko-pomorskiej. Stan na 6 czerwca 2023 Koniec sezonu 2022/23 coraz bliżej. Przed nami kolejne mecze w rozgrywkach 3, 4 i 5 ligi kujawsko-pomorskiej. W pierwszy weekend czerwca zapadły już pierwsze ważne rozstrzygnięcia. Analizujemy, jak wygląda sytuacja jeśli chodzi o awanse i spadki na finiszu sezonu.

📢 Edukacja w cyfrowym wymiarze - roboty i VR na konferencji w "Browarze B." we Włocławku [zdjęcia] We wtorek, 6 czerwca Centrum Kultury "Browar B." gościło uczestników jedenastej edycji konferencji pod hasłem "Edukacja w cyfrowym wymiarze". Zobaczcie zdjęcia z wydarzenia.

📢 Włocłavia i Lider Włocławek bez licencji na grę w 4. lidze kujawsko-pomorskiej! W poniedziałek 5 czerwca 2023 roku odbyło się posiedzenie Komisji ds. Licencji Klubowych Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Nożnej w Bydgoszczy, podczas którego rozpatrywano wnioski licencyjne klubów 4 i 5 ligi kujawsko-pomorskiej oraz A klasy K-PZPN. Nie wszystkie kluby otrzymały licencje. Szczegóły. 📢 Przedszkole nr 36 przy ulicy Wyspiańskiego we Włocławku ma już swojego patrona. Odsłonięcie tablicy [zdjęcia] Od wtorku Przedszkole Publiczne nr 36 we Włocławku nosi imię Wandy Chotomskiej. Uroczystość nadania imienia placówce przy ulicy Wyspiańskiego odbyła się w obecności władz miasta. Zobaczcie zdjęcia.

📢 To jedna z najbardziej spektakularnych metamorfoz roku. Paulla nie przypomina siebie sprzed lat. Zobacz jej archiwalne i aktualne zdjęcia Paulina Ignasiak to polska piosenkarka występująca pod pseudonimem Paulla. Wróżono jej ogromną karierę na polskiej scenie muzycznej. Artystka ma na swoim koncie nawet kilka sukcesów. Dzisiaj zamiast o jej dokonaniach wokalnych, częściej mówi się o jej przemianach wizualnych. Z pewnością wielu z was będzie miało problem z rozpoznaniem celebrytki. 📢 Tak mieszka Doda. Zobacz, jak elegancko urządziła dom bohaterka afery festiwalu w Opolu 2023. Zajrzyj do luksusowego apartamentu Dody Doda to popularna polska wokalistka, którą na Instagramie obserwuje ponad 1,6 miliona internautów. Zobacz, gdzie uwiła swoje gniazdko bohaterka skandalu w Opolu. Sprawdź, jaki styl wnętrz podoba się piosenkarce. Koniecznie zajrzyj do dwupoziomowego apartamentu Dody i przekonaj się, jak wygląda luksusowy dom wokalistki w Warszawie.

📢 Wpadł do 10. metrowej studni w gminie Piotrków Kujawski. Trzy zastępy straży pożarnej w akcji [zdjęcia] Mężczyzna wpadł do studni. Przebywał tam całą noc. Do zdarzenie doszło w poniedziałek 5 czerwca 2023 roku w miejscowości Stawiska w powiecie radziejowskim. Służby zgłoszenie o zdarzeniu otrzymały dopiero we wtorek po godzinie 7. Zdarzenie dotyczyło osoby, która wpadła do studni. Po przybyciu na miejsce strażacy przystąpili do wyciągnięcia poszkodowanego. W akcji ratunkowej uczestniczyły trzy zastępy straży pożarnej z Radziejowa i Piotrkowa Kujawskiego. Szczegóły, zdjęcia.

📢 Skawiński. Gdzie Sienkiewicz umiejscowił latarnię, w której posadę znalazł bohater jego noweli Skawiński? [Milionerzy TVN] Gdzie Sienkiewicz umiejscowił latarnię, w której posadę znalazł bohater jego noweli, Skawiński?

Tak brzmiało pytanie w kolejnym odcinku (nr 613) programu TVN "Milionerzy" (sezon 13). Jaka jest prawidłowa odpowiedź? Szczegóły poniżej

📢 Prawie 800 wniosków złożono na mieszkania przy Celulozowej we Włocławku [zdjęcia] Do piątku 2 czerwca 2023 roku mieszkańcy zainteresowani zamieszkaniem przy ul. Celulozowej we Włocławku mieli czas na złożenie wniosku. Wpłynęło ich prawie 800. W ramach drugiego etapu projektu powstaną tam 144 mieszkania przeznaczone na wynajem na czas nieoznaczony. Zainteresowanie znów było duże. Przy ul. Celulozowej we Włocławku powstają dwa kolejne bloki z mieszkaniami na wynajem. Zdjęcia.

